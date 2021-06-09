تحرك برلمانى بسبب عدم صرف العلاوات الخاصة بالعاملين بالشركة العالمية لصناعة المواسير ببورسعيد

تقدمت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد بطلبى إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة حول الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير بغرب بورسعيد.

وأكدت النائبة أمل عصفور فى طلب الاحاطة الاول ان الشركة تجاهلت تنفيذ مطالبالنقابة العامة للبترول تجاه العمال والمتضمنة صرف العلاوة الدورية باثر رجعى للعاملين عن عامى 2019 و 2020 بالاضافة الى فتح الكادر الوظيفى وزيادة بدل المخاطر وفتح بدل طبيعة العمل بجانب تطبيق مبدأ العدالة فى الأجور خاصة لقدامى العاملين.

وشددت الدكتورة أمل عصفور على ضرورة استدعاء الشركة لبيان عدم الاستجابة لمطالب العمال.

وقالت النائبة أمل عصفور فى تصريحات صحفية انها استندت فى طلب الإحاطة الثانى الخاص بضرورة التأمين على العمالة اليومية بشركات البترول نظام المقاول على حكم المادة 134 من الدستور و المادة 212 من لائحة المجلس الداخلية .

واكدت النائبة ان طلب الاحاطة جاء نظرا لما يتعرض له عمال المقاول بشركات البترول من اضرار و الذي بدى جليا ومؤخرا فى حادث بالشركة العالمية لصناعة المواسير و الواقعة غرب بورسعيد حيث توفى 2 من العاملين أحدهم معين بالشركة و الثانى يتبع المقاول.

وشددت الدكتورة أمل عصفور أن المتوفى الى رحمة مولاه الاول حفظت حقوق أسرته وموروثيه كونه مؤمن عليه بالشركة أما الآخر فضاعت حقوقه وحقوق اسرته حاله كحال الكثيرين من العاملين بشركات بورسعيد التى انتهجت نهج تشغيل العمال من خلال المقاول كى يحضر العمال ولايتم التأمين عليهم، فأذا وقعت حادث وفاة او اصابة لعامل ضاعت حقوقه وحقوق اسرته من بعده .

وطالبت النائبة أمل عصفور بضرورة وضع نظام محكم للتأكد من أن المقاول قام بالتأمين وفق أحكام القانون على عماله قبل التشغيل بالشركات على أن تقوم لجان التفتيش بالقوى العاملة بالتأكد من أبرام عقود عمل بين العمال وشركات توريد العمالة " المقاول "

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