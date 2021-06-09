عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلمانى بسبب عدم صرف العلاوات الخاصة بالعاملين بالشركة العالمية لصناعة المواسير ببورسعيد

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بمحافظة بورسعيد بطلبى إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية و الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة حول الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير بغرب بورسعيد.

وأكدت النائبة أمل عصفور فى طلب الاحاطة الاول ان الشركة تجاهلت تنفيذ مطالبالنقابة العامة للبترول تجاه العمال والمتضمنة صرف العلاوة الدورية باثر رجعى للعاملين عن عامى 2019 و 2020 بالاضافة الى فتح الكادر الوظيفى وزيادة بدل المخاطر وفتح بدل طبيعة العمل بجانب تطبيق مبدأ العدالة فى الأجور خاصة لقدامى العاملين.

وشددت الدكتورة أمل عصفور على ضرورة استدعاء الشركة لبيان عدم الاستجابة لمطالب العمال.

وقالت النائبة أمل عصفور فى تصريحات صحفية انها استندت فى طلب الإحاطة الثانى الخاص بضرورة التأمين على العمالة اليومية بشركات البترول نظام المقاول على حكم المادة 134 من الدستور و المادة 212 من لائحة المجلس الداخلية .

واكدت النائبة ان طلب الاحاطة جاء نظرا لما يتعرض له عمال المقاول بشركات البترول من اضرار و الذي بدى جليا ومؤخرا فى حادث بالشركة العالمية لصناعة المواسير و الواقعة غرب بورسعيد حيث توفى 2 من العاملين أحدهم معين بالشركة و الثانى يتبع المقاول.

وشددت الدكتورة أمل عصفور أن المتوفى الى رحمة مولاه الاول حفظت حقوق أسرته وموروثيه كونه مؤمن عليه بالشركة أما الآخر فضاعت حقوقه وحقوق اسرته حاله كحال الكثيرين من العاملين بشركات بورسعيد التى انتهجت نهج تشغيل العمال من خلال المقاول كى يحضر العمال ولايتم التأمين عليهم،  فأذا وقعت حادث وفاة او اصابة لعامل ضاعت حقوقه وحقوق اسرته من بعده .

الرعاية الصحية : نجاح عملية زراعة صمام أورطي لمُسِن ببورسعيد

وطالبت النائبة أمل عصفور بضرورة وضع نظام محكم للتأكد من أن المقاول قام بالتأمين وفق أحكام القانون على عماله قبل التشغيل بالشركات على أن تقوم لجان التفتيش بالقوى العاملة بالتأكد من أبرام عقود عمل بين العمال وشركات توريد العمالة " المقاول "

IMG-20210608-WA0022
IMG-20210608-WA0022
IMG-20210608-WA0021
IMG-20210608-WA0021
مجلس النواب القوى العاملة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير البترول محافظة بورسعيد عضو مجلس النواب النقابة العامة للبترول شركات البترول المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية

ترشيحاتنا

أنواع الحج في الإسلام وما هو الحج المبرور؟ الإفتاء ترد

الانسياق وراء منصات الإعلام.. فشل المصريين في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة العربية للرماية

فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان بالبحيرة صاحبة الممر الشرفي .. شاهد

على أحدث مستوى عالمي| الداخلية تطور قطاع الأحوال المدنية

ركلة جزاء غريبة تحدد مصير الهندوراس في بطولة الكونكاكاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

حث عليها النبي.. كلمة تُرددها بعد الفاتحة تغفر جميع ذنوبك

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ