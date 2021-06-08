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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

صدى البلد

كل واحد فينا جواه مجموعة من الدولايب ولكل دولاب مفتاح. 


* دولاب للماضي ودة بيحتاج تنضيف كل فترة علشان ماتتراكمش علينا الأحداث ونتعب وإحنا مش عارفين السبب المفروض أول بأول ننضف الدولاب دة ونعطرة بريحة حلوة،بمعني أن الأحداث السيئة اللي حصلت لينا في الماضي نحلها ونخلص منها، ما ينفعش كل حدث سئ يمر علينا نرمية في الدولاب ونقفل علية، بعد فترة الدولاب مش هيرضي يتقفل يعني قلبنا مش هيستحمل.. نصيحتي ليكم ننضف دولاب الماضي باستمرار.

 
* دولاب الحاضر.. الوقت إللي إحنا عايشينوا اللي كتير مننا مش عارف يعيشوا لانة لاما عايش في الماضي او بيدور علي المستقبل. 
مع أن ده أهم دولاب لازم نهتم بيه، لازم نعيش اللحظة بلحظتها، يعني مثلا لو فرحانين نضحك وننبسط ونفكر في يومنا دة بس لا اللي قبلية ولا اللي بعدية مانضيعش طعم الفرحة
وحتي لو زعلانين نخرج كل اللي جوانا نصرخ ونبكي ونغضب وناخد وقتنا. 


*دولاب المستقبل. ودة اللي مضيع عمرنا كلنا بنجري وراء احلامنا وننسي نعيش لحظات سعادتنا وبنجري وراءه ولما نتعب ونزعل مش بنحل ولا بنستريح بنرمي في دولاب الماضي. 
وبعد مرور الوقت الدولايب بتتملي من غير ما نحس وبنوصل للأسف للحظة "الاكتئاب "
ودلوقتي أهم النصائح للتخلص من سمة العصر مرض الاكتئاب. 


١) أول ما تمر بأزمة في حياتك فراق انفصال أي أن كان المسمي، خد وقتك في الزعل اصرخ أبكي ادي المشكله حجمها بلاش كبتها اختلي بنفسك يوم يومين او حتي تلاته المهم اهدي واستريح.


٢) قرب لربنا وابكي وادعيلوا وخليك واثق فية انه قفل باب وهيفتحلك باب تاني في خير ليك اكتر حد ممكن تتكلم معاه وتشتكيلة من غير ما يمل هو ربنا وهتستريح بعد كدة انك خرجت كل اللي جواك مع ربك آمين على سرك وهيحلها بس قول يارب. 
٣) أبعد عن كل ما يزعجك أو يأثر عليك بالسلب ابعد عن الأخبار السيئة وسماع الاغاني الحزينة وطبعا مهم اوي نبعد عن الأشخاص المحبطين او اللي بيقللوا من حجم حزننا. 
٤) قفلت على نفسك كام يوم وزعلت براحتك واستريحت رياضة نخرج بقي الطاقه السلبية حتي لو هنتمشي نصف ساعة في اليوم. 
٥) كل اللي مريت بيه تكتبوا في ورقه في نقاط وتخلص خالص بعد ما تفضي اللي جواك وتنفس نفس عميق وقطع الورق كدة انت خرجت كل غضبك ودي ممكن تغنيك عن حد تفضفض معاه.
٦) لو محتاج حد يكون جانبك ممكن نستعين بدكتور او شخص ذو ثقة وخبرة بلاش أي حد يأثر علينا بالسلب الوقت ده بتحتاج حد يرشدك للصح نقي الأشخاص. 
٧) خلصت كل حاجه اشغلك نفسك بهدف وفكر فية واحلم بية هينسيك زعلك وقلبك وعقلك هيشتغلوا من تاني وهتتجدد الطاقة .. وفي المقال الجديد هاقولك إزاي تساعد نفسك في تحقيق أهدافك. 
 

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