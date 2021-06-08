نصر الله يعلن استعداده اللجوء لـ إيران لحل أزمة الوقود .. ويهدد الدولة اللبنانية

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني إنه يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية بلبنان في موعدها، ويرفض الانتخابات النيابية المبكرة، معلناً استعداده اللجوء لمساعدة إيران في حل أزمة الوقود، مهدداً الدولة اللبنانية في حال رفضت ذلك.

وبحسب قناة "الجديد"، قال نصر الله:"موقفنا هو أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أياً تكن الظروف ونحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة ونعتبرها مضيعة للوقت. من يطالب بالانتخابات النيابية المبكرة فليتفضل وليشكل حكومة وليتحمل المسؤولية".

وأضاف نصر الله:"يجب أن يسمع المعنيون بتشكيل الحكومة صوت الناس الذين يدعون لتأليفها بأسرع وقت وأن يشاهدوا بألم معاناة الناس الذين ينتظرون على محطات المحروقات وفقدان الدواء من الصيدليات وفقدان المواد الاساسية وحاجات المستشفيات".

وتابع:" نحن مع الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب) في منتصف السعي لتشكيل الحكومة ويجب عدم تحديد سقف زمني وعدم اليأس".

وواصل:"معلوماتنا أن المواد الغذائية والدواء متوافرون في مستودعات يحتكرها تجار والمحتكرون معروفون بالأسماء لكنهم يسرحون ويمرحون ويحظون بالتغطية السياسية. على الوزارات الحالية ان تعلن حرباً على الاحتكار والمحتكرين، وحزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار".

وأكد نصر الله أن “إيران مستعدة لتسليم لبنان المازوت والبنزين وبالليرة اللبنانية..اذا وصلنا إلى مرحلة يأس وأن الدولة لن تتحرك فنحن في حزب الله سنتفاوض مع الحكومة الايرانية ونشتري بواخر بنزين ومازوت الى ميناء بيروت..و”خلي الدولة اللبنانية تمنع إدخال المازوت والبنزين الى الشعب اللبناني..مشهد الاذلال هذا لا نستطيع أن نتحمله لناسنا وشعبنا".

واستطرد نصر الله:"تشكيل حكومة جديدة هو المدخل الطبيعي لمواجهة عوارض الأزمة المالية والاقتصادية ولوضعها على طريق الحل.البطاقة التمويلية اذا أقرت في مجلس النواب تساعد 750 ألف عائلة في تخفيف المعاناة ونؤيد مشروع هذه البطاقة".