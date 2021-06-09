كشك كهرباء في شارع البهى فى الغربية يهدد حياة الأهالى .. صور

شكا المواطن شادى فؤاد محمود، المقيم فى شارع البهي منطقة محلة البرج التابع لمركز و مدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم توافر الأمان والسلامة فى كشك كهرباء يعرض حياتنا للخطر والصعق الكهربائى .

يقول فى رسالته : هذا الكشك يتوسط شارع عمومي ويسده تماما ووسط منطقة سكنية مكتظة بالسكان السكان يتضررون بوجوده نظرا لخطورته الداهمة على حياة المواطنين وأطفالهم في الشتاء يكون هناك شرزا كهربائيا يطول بلكونات السكان و بيكهرب من يقترب منه وفي الصيف مع الحرارة الشديدة يكون عرضة للحرائق والإنفجار وفي حالات الوفاة والجنازات تتعطل بسبب وجود هذا الكشك الذي يسد الشارع العمومي وسيارات الإسعاف والمطافي لا يستطيعوا دخول الشارع لإستكمال مهامهم بسبب وجود الكشك عائقاً أمام الجميع وفي الأصل خطراً داهما.



مؤكدًا أنه تقدم بشكوى أكثر من مرة لشركة الكهرباء دون جدوى مطالب بالتدخل لنقل كشك الكهرباء حتى لا يُسبّب أضرارًا للمواطنين .

مناشد بسرعة التصرف للأهمية القصوى ونقل الكشك خارج المنطقة السكنية المكتظة بالسكان .

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى

0 100 470 7098

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

16de40a7-dd07-4e9d-9540-43362e57c64f

53b130b9-d20d-4e24-898a-a77e88707d9b

74c67b98-6555-4e2c-a7d4-58c4c8bba03b

a7b572ef-233f-4f43-b86b-c78ea3868cd8