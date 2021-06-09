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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الصلح خير.. نصيحة اتبعها هاري وميجان ماركل لمصالحة الملكة إليزابيث

بعد ولادة آرتشي الابن
بعد ولادة آرتشي الابن الأول لهاري وميجان

زَعَمَ مصدر مقرب من هاري وميجان ماركل، أنهما حاولا التودد إلى الملكة إليزابيث؛ بعد ولادة ابنتهما الثانية، وتدعى “ليليبيت”، من خلال اختيار اسمها، وهو “الاسم الرمزي للملكة إليزابيث”، وكذلك نفَّذا موقفا غير متوقع؛ لإرضائها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، زعم المصدر المقرب منهما، أنهما قدما ابنتهما إلى الملكة، عبر مكالمة فيديو، حيث استقبل الدوق، 36 عامًا، ودوقة ساسيكس، 39 عامًا،ليليبيت (ليلي ديانا مونتباتن وندسور)، يوم الجمعة 4 يونيو، في مستشفى "سانتا باربرا" الريفي، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ويستعد الزوجان الآن لبدء الحياة كعائلة مكونة من أربعة أفراد ، حيث تنضم ليليبت إلى ابنهما الأكبر أرشي الذي أتم عامه الثاني الشهر الماضي، وقال مصدر لمجلة "بيبول" إن الزوجين عرفا بشغف جدة هاري على اسمها خلال مكالمة فيديو، وقال: "لقد كانوا متحمسين للغاية ولا يمكنهم الانتظار حتى يخبروهم بوصول ابنتهم".

 

وتأتي تسميتها “ليليبيت”؛ نسبة للملكة، بعد أن ادعى خبراء ملكيون، أن هاري وميجان أبلغا الملكة، أنهما يفكران في تسمية ابنتهما على اسمها، لكنهما لم يطلبا الإذن قبل وصولها، وتم استخدام لقب عائلة الملكة "ليليبيت" لأول مرة؛ عندما كانت غير قادرة على نطق اسمها بشكل صحيح وقت أن كانت طفلة صغيرة، وكان جدها الملك جورج الخامس يدعوها "ليليبيت" لتقليد محاولات نطقه لاسمها.

أوضح دوق ودوقة ساسيكس في إعلان ولادة ابنتهما، أنهما اختارا الاسم؛ تكريما للملكة، وفي الوقت نفسه، تم إعطاء الاسم الأوسط “ديانا”؛ تكريما لوالدة هاري الراحلة.

وقال نايجل كاوثورن، إنه من المحتمل أن يكون الزوجان يتطلعان إلى أن تلتقي ابنتهما بالملكة شخصيًا.  

وأشار إلى أن هذا الأمر سيتضح، خلال متابعة حركة ميجان وهاري، عندما تنتقل الولايات المتحدة إلى القائمة الخضراء، وعندئذ ربما ستصطحب الأطفال إلى بريطانيا في أقرب فرصة، خاصة أن "ليليبيت تعد الحفيد الحادي عشر للملكة.

وجاء وصول المولودة الجديدة؛ بعد أقل من شهر منذ أن أزعج هاري، الملكة، من خلال توجيه انتقادات شخصية خلال “بودكاست”.

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