حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الهند تتخطى 29 مليون حالة

فيروس كورونا

تخطت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 فى الهند اليوم 29 مليون حالة ،وفقاً لما افادت به وزارة الصحة الفيدرالية اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية اليوم الاربعاء أنه تم تسجيل 92 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الصحة الهندية أنه تم تسجيل2219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

وأكدت أن162 ألفا و664 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

وفى ذات السياق،أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ، أنه تم تسجيل أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وأكثر من 73000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة العالمية في تقريرها الأسبوعي للوبائيات حول COVID-19: "استمرت حالات الإصابة والوفاة العالمية في الانخفاض مع أكثر من ثلاثة ملايين حالة أسبوعية جديدة وأكثر من 73000 حالة وفاة جديدة ، بانخفاض 15٪ و 8٪ على التوالي ، مقارنة بالأسبوع السابق."

في الأسبوع الماضي ، انخفض معدل حدوث الحالات في خمسة أقاليم من أصل ستة أقاليم تغطيها منظمة الصحة العالمية ، بما في ذلك جنوب شرق آسيا (31٪) وأوروبا (17٪). في الوقت نفسه ، أبلغت إفريقيا عن زيادة بنسبة 25 في المائة في الحالات.

ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 19٪) وأمريكا الشمالية والجنوبية (4٪) وأفريقيا (زيادة بنسبة 2٪) ، لكنه انخفض في أوروبا (21٪) وجنوب شرق آسيا (21٪) وشرق المتوسط (بانخفاض 1%)