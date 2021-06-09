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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة الطائرة MH17.. اتهام خطير من لافروف لواشنطن

لغز الماليزية مازال
لغز الماليزية مازال محيرًا

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمريكا بأنها  تخفي معلومات مهمة للغاية، فيما يخص عام 2014 وكارثة رحلة MH17، وفق لما ذكرته وسائل اعلام روسية.

وقال لافروف: إن أمريكا ترفض تقديم صور من أقمارها الصناعية بتاريخ 17 يوليو.

وذكر لافروف خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي السنوي، اليوم الأربعاء: "منذ أيام أعلنت محكمة هولندية مباشرة أنه لم يعد هناك أي أمل في أن يقدم الجانب الأمريكي هذه الصور، وأن هذه المسألة مغلقة بالنسبة للمحكمة. يتم إخفاء وقائع ذات أهمية هائلة".

تحطمت طائرة "بوينج" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة MH17 من أمستردام إلى كوالالمبور، في 17 يوليو عام 2014 في ضواحي مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا.

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وكانت الطائرة تقل 298 شخصا، ولقي كل من كان على متنها مصرعهم جراء الكارثة.

واتهمت كييف المحاربين في شرق أوكرانيا بإسقاط الطائرة، فيما أعلن الآخرون أنه لا تتوفر لديهم أسلحة قادرة على إسقاط الطائرة على هذا الارتفاع.

وتجري مجموعة التحقيق المشتركة بقيادة النيابة الهولندية التحقيق في ملابسات الحادث وذلك بدون مشاركة روسيا.

وسبق أن قدمت اللجنة نتائج تمهيدية لتحقيقها، حيث أكدت أن الطائرة تم إسقاطها من مجمع "بوك" الصاروخي التابع للواء الصواريخ رقم 53 التابع للقوات الروسية والمرابط في مدينة كورسك الروسية.

من جانبه أعلن نائب المدعي العام الروسي، نيكولاي فينيتشينكو، أن الجانب الروسي قدم لهولندا بيانات الرادارات الروسية والوثائق التي تؤكد أن صاروخ "بوك" الذي أصاب "بوينج" كانت تملكه أوكرانيا، وتم إطلاقه من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، لكن المحققين الهولنديين تجاهلوا هذه المعلومات.

 

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