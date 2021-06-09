عمان تسمح لمواطنيها بتشغيل مركباتهم الخاصة في خدمات النقل

عبر التطبيقات الذكية..

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان ، أنها طرحت إبداء الرغبة لمزايدة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب، والتي ركزت على تطوير الجوانب المتعلقة بتزويد السفن بالوقود والمؤن، وتشغيل وإدارة الأرصفة وربط الميناء بالموانئ العالمية، إضافة إلى طرح الأراضي المملوكة للميناء للاستثمار في المجال اللوجيستي والصناعات الخفيفة.



وقالت الوزارة- في بيان صحفي- : إنِّه بهدف ربط ولاية خصب بولاية دبا وتسهيلاً لتنقل المواطنين والمقيمين بالمحافظة، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بطرح مناقصة استشارية لاختيار مسار طريق دبا- ليما-خصب وإعداد مستندات المُناقصة للتنفيذ.

ومن منطلق تعزيز منظومة النقل بمحافظة مسندم لتسهيل تنقل الأفراد، كشفت الوزارة أنها ستسمح للأفراد بتشغيل مركباتهم الخاصة لتوفير خدمة النقل من خلال التطبيقات الذكية.

وأشارت الوزارة في بيانها الي ان ذلك يأتي إطار الاهتمام السامي من لدن السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم بتطوير محافظة مسندم، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجيستية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات؛ لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وفتح خطوط مُباشرة للتصدي.

وذكر البيان مضيفا : وفي مجال النقل الجوي، تقوم هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحويل مطار خصب للاستخدامين المدني والعسكري؛ وذلك بعد الانتهاء من مشروع دراسته؛ لتنمية وإثراء الجانب السياحي والاقتصادي في المحافظة. واعتمدت الهيئة الاشتراطات التنظيمية للمطارات المائية، ودعوة المستثمرين الراغبين في إنشاء شركة طيران برمائي في عدة مواقع بالسلطنة من بينها خصب ودبا بمحافظة مسندم، إضافة إلى عدة مواقع أخرى وفق ما تخلص إليه دراسة الجدوى.