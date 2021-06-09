وزارة الثقافة الأردنية تطلق حملة للاحتفال بالأعياد الوطنيّة

أطلقت وزارة الثقافة اليوم الأربعاء حملة احتفاليَة وطنيّة بالعيد الثاني والعشرين لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.



وتتضمّن الحملة التي تستمرّ فعاليًاتها عبر وسائل الاتصال المرئي ووسائل الإعلام فقرات ثقافية وفنية توثّق لمسيرة العطاء والإنجاز التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، امتداداً لمسيرة الدولة الأردنيَة التي تحتفي هذا العام بمرور 100 عام على تاسيسها، ترسّخت خلالها قيم الحكم الرشيد التي ساهمت في تراكم البناء والإنجاز.



كما تبرز الحملة أهميّة المناسبات الوطنيّة التي تعبّر عن مسيرة الدولة الأردنية، والتي يستمدّ الأردنيّون منها القوة والعزيمة والإصرار نحو مزيد من الألق والتقدّم والازدهار.



وتؤكّد الحملة أنّ عهد الملك عبدالله الثاني هو امتداد لعطاء الهاشميين على مرّ تاريخ الدّولة الأردنيّة، الذي يعتزّ به الأردنيون ويستمدون منه العزم والإرادة للمضيّ قدماً في تعظيم منجزات الدولة الأردنيّة، لتبقى ثابتة المبادئ وراسخة الجذور وعالية القيم.



كما تبرز تزامن الأعياد الوطنيّة مع مناسبة وطنيّة جامعة تتمثّل بمرور مائة عام على تأسيس الدّولة الأردنيّة، ما يضع على عاتقنا المزيد من المسؤوليّات تجاه ترجمة توجيهات جلالته الهادفة للحفاظ على المنجز الوطني وصونه والسير بخطى واثقة نحو المستقبل.



وتركّز كذلك على جهود الملك عبدالله الثاني في إيلاء العمل الثقافي الأهميّة اللازمة، ورفع الوعي الثقافي والمعرفي لدى أبناء الوطن، وتفعيل دور مؤسسات العمل الثقافي كي تسهم في تجذير قيم العمل والبناء، ومبادئ الشفافية والعدالة وتكريس الانتماء والولاء، ومبادئ الثورة العربيّة الكُبرى.

كما تؤكّد الحملة على دور القوات المسلحة الأردنيّة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون منجزاته، والدّفاع عن مبادئ الوطن وثوابت الأمّة.



وتتضمّن الحملة عرض أربعة أفلام بعنوان: "الملك المعزّز"، و"أم الشهداء" الكتيبة الآلية الثانية، وتعريب قيادة الجيش، ومتحف الدبابات الأردني.



كما تشتمل أيضاً على إطلاق أغنيتين للفنان عمر العبداللات إحداهما بعنوان: "وتستمر المسيرة" والأخرى بعنوان: "دحنون ديرتنا" من أشعار الشاعر الراحل مصطفى وهبي التل (عرار)، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى هي: "صاحب العيد" للفنان أسامة جبور، و"نعشق ترابك" للفنان رامي شفيق، و"ابشر سيدنا" للفنان رامي الخالد، و "بلدي" للفنانة كارولين ماضي، و"أردن الكوفية الحمرا" ، و"بكتب اسمك يا بلادي" للفنان هيثم عامر – إذاعة، وعدد من الاسبوتات الاذاعية المختلفة التي تقدم ملخصات لتاريخ الدولة الأردنيَة ونظام الحكم الهاشمي الذي كان وسيبقى منارة للوعي والإنسانية.