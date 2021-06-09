أشهر 5 سيارات في السوق الإماراتي وأسعارها .. صور

يعتبر السوق الإماراتي من أكبر الأسواق الخاصة بالسيارات الفاخرة والتي تضم أكبر تشكيلة منوعة من السيارات الخاصة والفاخرة بالأسواق العالمية.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على افضل 5 سيارات في دولة الإمارات المتحدة العربية.

1- تويوتا كورولا " السيدان "

ينتمي طراز تويوتا كورولا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن أسعار السيارة في دولة الامارات تأتى كالتالي :

اتوماتيك / XLI 2021 1600 CC 71,900 درهم

اتوماتيك / GLI 2021 1600 CC 78,900 درهم

2- ميني كوبر كونتري مان " هاتشباك"

تأتى السيارة ميني كوبر كونتري مان موديل 2021 بنسختين ، أول نسخة بأكثر من محرك ، أولهما محرك بقوة 134 حصانا، وفئة ميني كونتري مان S المتوسطة بمحرك بقوة 189 حصانا، كما تأتي الفئة JCW بمحرك بقوة 301 حصان .

التسارع من السكون حتى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 4.9 ثانية فقط ، مع الدفع الرباعي للإطارات.

أما النسخة الهجينة كوبرSE كونتري مان ALL4، بمحرك 3 سلندر، إضافة إلى مولد كهربائي وتستطيع هذه النسخة من السيارة توليد قوة تصل إلى 224 حصانا .

والتسارع من السكون حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية ، مع دفع رباعي للإطارات .

أما عن أسعار السيارة في دولة الإمارات تأتى كالتالي :

- اوتوماتيك / COOPER بسعر 179,800 درهم .

- اوتوماتيك / COOPER S ALL4 بسعر 217,700 درهم.

- اوتوماتيك / JOHN COOPER WORKS ALL4 بسعر 269,100 درهم .

3- تويوتا RAV4

وتستمد السيارة Toyota RAV4 قوتها من محرك بـ 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، ويولد قوة 203 أحصنة وعزم دوران 248 نيوتن. متر وناقل حركة آلي ثماني السرعات ودفع كلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.

يأتى الشكل الخارجى للسيارة Toyota RAV4 ، بعجلات رياضية مقاس 18 بوصة ، و مصابيح ضبابية أمامية وخلفية ، أما المقصورة الداخلية فتتكون من نظام صوتي بـ 6 سماعات وشاشة بمقاس 7 بوصات ومستشعرات مطر .

وتضم عددا من وسائل الأمان والسلامة ، منها نظام المكابح والتوزيع الآلي ومكابح اليد الكهربائية مع تزويدها بنظام مانع السرقة.

أما عن أسعار السيارة في دولة الإمارات تأتى كالتالي :

- L GX 2WD موديل 2021 بسعر99,000 درهم

- L GXR 4X4 موديل 2021 بسعر 119,900 درهم

- L Adventure موديل 2021 بسعر 129.900 درهم

- L VXR Hybrid موديل 2021 بسعر 139,900 درهم

4- مرسيدس GLE كوبيه

تتوفر GLE كوبيه في أوروبا بمحركين ديزل 6 سلندر 268 حصان و600 نيوتن متر أو 325 حصان و700 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات بنظام دفع على جميع العجلات، بينما في الولايات المتحدة لم تعلن سوى عن نسخة واحدة تستخدم محرك تيربو 6 سلندر بقوة 429 حصان و521 نيوتن متر مع دعمه بموتور كهربائي يزيد القوة وعزم الدوران مؤقتاً بمقدار 21 حصان و249 نيوتن متر ، تتسارع من 0-96.5 كم/س خلال 5.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كم/س.

يأتي الموديل بنظام تعليق فولاذي يناسب مختلف ظروف القيادة، كما يتوفر نظام إيرماتيك أو التحكم النشط بالهيكلة الذي يقوم على هزّ السيارة للخروج من التغريز، بالإضافة إلى ذلك يتوفر في GLE 53 كوبيه نظام تعليق AMG للأداء العالي، ما يوفر انسيابية لا تضاهى على السرعات العالية.

أما عن أسعار السيارة في دولة الإمارات تأتى كالتالي :

- الفئة الأساسية بسعر 302 الف درهم .

- الفئة الأعلى بسعر 302 الف درهم .

5- فورد اف سيريس " بيك اب "

وينتمي طراز اف - سيريس لفئة السيارات البيك اب ، و يتوفر خلال هذا الطراز 3 من المحركات، بسعة 3.3-, 5.0-liter , 3.5-liter و محرك بسعة liter .

تشتهر فورد إف-150 بـراحة، وتأتينا مزودة بميزات مثل: مرايا الباب إلكترونية, ومسند للذراع في الوسط , ومقبس 12V - أمامي فقط, وABS نظام الفرامل المانعة للانغلاق .

أما عن أسعار السيارة في دولة الإمارات تأتى كالتالي :

- الفئة الأساسية بسعر 229 الف درهم .

- الفئة الأعلى بسعر 250 الف درهم .