نقل محول الكهرباء مطلب أهالي قرية السنارية في المنيا

استغاث أهالى قرية السنارية، مركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهربائي داخل الحيز العمراني يعرض أرواح الأبرياء للخطر .

وقال أحمد الخشت فى رسالته: “نعاني من وجود محول كهرباء وسط المنازل في قرية السنارية مركز بني مزار، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الصعق بالكهرباء وأخذا لمبدأ الأمان يجب نقله خارج الكتلة السكنية".

وأضاف: “في العام الماضي اتكهرب طفل وتوفا بسبب هذه الصعقة كما يوجد معهد ديني يضم حوالي 750 طالبا في المرحلة الابتدائية والإعدادية معرضين للخطر يومين والأسلاك تمر فوق المنازل مما ينذر بحدوث كارثة خاصة وقت سقوط الأمطار وتقدمنا بعدة شكاوى ولم ينظر إلينا أحد من المسئولين بشبكه الكهرباء بني مزار".

وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمسئولين، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال ونقل المحول حفاظا على أرواح المواطنين من أهل القرية.

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