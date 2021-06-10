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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد الممثلة بليك ليفلي إثر إصابته بأزمة قلبية

بليك ليفلي مع والدها
بليك ليفلي مع والدها الراحل

توفي والد الممثلة الأمريكية بليك ليفلي إثر إصابته بمضاعفات نتيجة أزمة قلبية عن عمر 74 عاما بحسب موقع ديلي ميل البريطاني. 

 

تفاصيل وفاة والد بليك ليفلي 

 

إرني ليلفي والد بليك ليفلي هو ممثل شهير بدأ مسيرته عام 1975، وقدم على مدار مشواره عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ولعب دورا كبيرا في دخول ابنته هوليوود حتى أصبحت من أشهر الممثلات.

 

كشفت عائلة بليك ليفلي عن وفاة والدها يوم الخميس 3 يونيو في لوس أنجلوس، وكان يعمل مؤخرا مدربا في مجال التمثيل مثل زوجته إيلين. 

 

شارك إرني ليفلي مع ابنته في أول أفلامها عام 2005 وهو The Sisterhood of the Traveling Pants.

 

توفي إرني ليفلي وهو في المستشفى محاطا بزوجته وأبنائه الخمسة، بليك وإريك، والثلاثة الآخرين أبناء زوجته الذي تبناهم وتولى رعايتهم منذ طفولتهم. 

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