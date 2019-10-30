اول ظهور لـ بليك ليفلي بعد وضع طفلها الثالث من رايان رينولدز

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية بليك ليفلي برفقة زوجها النجم العالمي رايان رينولدز في اول ظهور لها بعد وضع طفلها الثالث مطلع شهر أكتوبر الجاري.



وظهرت بليك ليفلي مع رايان رينولدز وهما يتجولان في احد شوارع ولاية نيويورك الامريكية بملابس شتوية بسبب برودة الطقس، بدون ابنائهما ليقضيان وقتا سويًا.



وكان ريان كشف في حوار لمجلة people الأمريكية، أنه اتفق مع بليك ليفلي على عدم المشاركة في أعمال فنية في نفس التوقيت حتى يبقى أحدهما مع أبنائهما جيمس، 4 أعوام، وانيز، عامين.

يذكر أن ريان رينولدز تزوج من بليك ليفلي في 2012 بعد مرور عام على انفصاله عن زوجته النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.

