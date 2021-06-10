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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد كرة يكشف موقفه من فرجاني ساسي وجهوده لمشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة التي تُدير اتحاد الكرة، إن ينسقون مع نادي جالاتا سراي التركي للسماح لـ مصطفى محمد بالمشاركة في الأولمبياد.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مصر، اليوم الخميس:"طبيعي أن يكون اللاعبين المحترفين في الخارج لديهم ارتباطات وجالاتا سراي لديه ارتباطات في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي ودوري الأبطال وننسق مع النادي واللاعب لديه الرغبة في التواجد معنا وهو ما يجعلنا نستمر في السعي وبإذن الله يكون متواجدًا في اليابان".

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وكانت تقارير صحفية تركية، قد أشارت الى أن هناك تواصل تم بين نادي جالاتا سراي التركي واتحاد الكرة، وأن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي سيقوم برفع اسم مصطفى محمد من القائمة النهائية للمنتخب في أولمبياد طوكيو.

ورد مجاهد على سؤال مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بخصوص موقف فرجاني ساسي من الاستمرار مع الزمالك حتى نهاية الموسم، بقوله:" ليس لديّ حالة للرد عليها، حين يصلنا ورق يمكنا الرد على الورق ولكن لم يصلني أي حالة انتقال الآن أو أي طلب من اتحاد آخر لانتقال حين يصلنا حالة سنقول بكل وضوح".

مصطفي محمد أحمد مجاهد فرجاني ساسي منتخب مصر نادي الزمالك شوقي غريب جالاتا سراي جالاتا سراى التركى منتخب مصر الأولمبى

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