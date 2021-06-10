أسعار ومواصفات جيلي جي إس سبورت في السعودية

تعتبر شركة جيلى واحدة من اشهر الشركات الصينية لصناعة السيارات ، واكثرها تالقا وشهرة فى منطقة الشرق الاوسط والخليج العربى ، وبالاخص السوق السعودى ، الذى يتميز بضمه للسيارات الفاخرة وباهظة الثمن .

ويتالق الصانع جيلي داخل السوق السعودى للسيارات ، باحد اشهر طرزاته الايقونية ، وهى جيلى جى اس سبورت موديل 2021 التى تنتمى الى سيارات الهاتشباك.

يقدم موقع " صدى البلد " الاخبارى، اسعار و مواصفات جيلى جى اس سبورت فى السعودية.

و تستمد سيارة جيلى جى اس سبورت موديل 2021 قوتها من محرك 1800 سي سي 4 سلندر، يخرج قوة 130 حصان، وعزم اقصى للدوران 170 نيوتن.م، عند 4500 دورة في الدقيقة ، و ناقل حركة اوتوماتيك.

و تتسارع السيارة جيلى جى اس سبورت موديل 2021 من 0 الى 100 فى خلال 10.4 ثانيه، وتبلغ سرعتها القصوى 184 كم/ساعة.

كما حصلت سيارة جيلى جى اس سبورت على مجموعة من مواصفات الامن والسلامة من بينها، وسائد هوائية امامية و خلفية، بها نظام توزيع الفرامل EBD، و نظام مانع الانغلاق ABS.

و تاتى سيارة جيلى الايقونية فى السوق السعودى، بنظام الدفع الامامى للعجلات، حيث تضم حساسات ركن خلفية، و مزودة بمرايا كهربائية باللون الأسود والتي تحمل إشارات جانبية بتقنية LED.

و حصلت على تقنيات عديدة مميزة منها، شاشة النظام المعلوماتي قياس 8 إنش وشاشة لوحة عدادات رقمية قياس 4.5 إنش لعرض معلومات السيارة، مع نظام صوتي فاخر مع 6 مكبرات صوتية.

بالاضافة الى عجلة قيادة كهربائية متعددة الإستخدامات، والتى تاتى باطارات رياضية مقاس 18 بوصه، وتحتوى على مصابيح LED خلفية عريضة مع جناح خلفي صغير أعلى الزجاج به إشارة ضوئية.

و يبلغ سعر السيارة جيلى جى اس سبورت موديل 2021 فى السوق السعودى ، التى تتوفر بفئة واحدة ، وهى ELEGANCE FULL OPTION بسعر 54 الف ريال سعودى .