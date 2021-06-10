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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. التحالف الدولي يعلق على الهجوم على مطار بغداد

العراق.. التحالف الدولي يعلق حول الهجوم على مطار بغداد

صدى البلد

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة أن التحالف يحقق في حادثة الطائرة دون طيار التي حاولت قصف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد.

وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنك": "مساء الأربعاء وقع حادث طائرة دون طيار أثَّر على مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد"، مضيفا إنه "يجري التحقيق في الحادث وسيتم توفير مزيد من المعلومات بمجرد تلقيها".

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ومنذ قليل أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة وتم إسقاط طائرة، دون ذكر ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية أو مادية، مؤكدة انه سيتم الكشف عن التفاصيل، بشأن الطائرتين المتبقيتين لاحقا.

وقالت الخلية في بيان إنه "بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي ب 3 طائرات مسيرة".
 

داعش العراق بغداد العاصمة العراقية بغداد الولايات المتحدة

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