العراق.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل الهجوم على مطار بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، إن الهجوم على مطار بغداد الدولي، تم بـ3 طائرات مسيرة.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وكالة أنباء العراق "واع"، إلى أن الدفاعات الجوية للجيش العراقي، تمكنت من إسقاط أحد الصواريخ.

ومنذ ساعات، تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أمريكيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي بعد أقل من ساعة على قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

ودأبت الجماعات المسلحة الموالية لإيران على استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد ضدّ المصالح الأمريكية في العراق وسط توتر بين واشنطن وطهران.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار إلى هجمات بالصواريخ والقنابل في العراق، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات إلى فصائل مسلحة مقربة من إيران.

