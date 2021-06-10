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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافـظ المنوفية: 100 ألف جنيه لتطوير كفر وهب.. ويفتتح محطة رفع وملعب خماسي

صدى البلد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة  في تنفيذ  العديد من المشروعات الخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم افتتاح عدد من المشروعات  ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قويسنا.

رافق المحافظ، نائبه محمد موسى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
 

وخلال جولته بكفر وهب خصص محافظ المنوفية مبلغ 100 ألف جنيه من الموازنة الجديدة للمحافظة لإعادة القرية إلى سابق عهدها النموذجى حيث أن القرية  قد حصلت على أجمل قرية نموذجية على مستوى العالم.
 

وافتتح محافظ المنوفية بإفتتاح محطة رفع صرف صحى كفر وهب وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات ( إيجيكو ) وبتكلفة تقديرية 33 مليون جنية  ، وإستمع المحافظ الى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر  عن مكونات المشروع وأليات العمل به ، مشيراً أن المشروع  يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد و تم التسليم الإبتدائى لمحطة الطرد وخط الطرد الخاص بها في ديسمبر 2019 ، و تم الانتهاء من تنفيذ 6  كم شبكات إنحدار  بنسبة 100% وتم دخول المحطة للخدمة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 75 .0 كم خط طرد بنسبة  تنفيذ 100% ،  وقدم المحافظ الشكر للقائمين على الجهد المبذول على الواقع .
 

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز قويسنا بلغ 5 مشروعات بطاقة 28ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية بلغت 88 مليون جنيه ، بالإضافة إلي أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة بلغ 7 محطات بطاقة 114 ألف م3/يوم ، مشيرا إلى أن عدد القري المخدومة والجاري تنفيذها وأخرى مدرجة بخطة الهيئة بلغ  47 قرية بتكلفة إجمالية  2 مليار و 670 مليون جنية.
 

كما قام المحافظ بإفتتاح ملعب مركز شباب كفر وهب المطور التابع للوحدة المحلية بعرب الرمل والمقام على مساحة  3225 متر ، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع " مصنع الطائرات" ، حيث يحتوى على ملعب نجيل صناعي و سور كريتال ، هذا وسوف يتم قريبا إفتتاح العديد من الملاعب وصالات الأنشطة الرياضية وتجديد منشآت رياضية وإنشاء وإحلال ملاعب رياضية بالمحافظة، وهم وحدة خلع ملابس بشبرا باص ومدرجات رياضية بميت خلف و4ملاعب خماسي بالراهب والكوم الأخضر وميت موسى وسلكا بشبين الكوم ، بالإضافة إلى مركز شباب صراوة بوحدة دروة ورفع كفاءة مركز شباب القناطرين ووحدة خلع الملابس بقرية رملة الأنجب وملعب خماسي مركز شباب أبو عوالي ومركز شباب الفرعونية  وإحلال وتجديد ملعب محلة سبك وملعب مركز شباب شعشاع وملعب دروة وساقية أبو شعرة وشما ووحدة خلع الملابس بكفر السوالمية بمركز ومدينة أشمون ، فضلا عن  إفتتاح 4 ملاعب خماسي بجزى ودمليج وزاوية رازين وفيشا الكبرى بمركز منوف ، وكذا إفتتاح ملعب كفر السوالمية بالشهداء.
 

 ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بالبنية التحتية بقطاعي مياة الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات وكذا دعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

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