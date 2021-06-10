فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

اعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات "الديليفري "عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة.

خضوع خدمة الديليفري لضريبة القيمة المضافة

واكد رئيس مصلحة الضرائب ان هذا القرار ما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي، وذلك وفقا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول خضوع خدمة توصيل الطلبات لضريبة القيمة المضافة من خلال الفيديوجراف التالي.