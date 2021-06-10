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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر "هدية أمازون".. لا تفتح هذه الرسالة على الواتساب

واتساب
واتساب

تعرض العديد من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، لعملية احتيال واسعة النطاق انتشرت بسرعة كبيرة على منصة الدردشة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم، باستخدام  رسالة خادعة تم تداولها ملايين المرات على التطبيق.


وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من رسالة مزيفة متداولة على واتساب تحمل رابطا وشعارا لشركة أمازون تخبر الأشخاص أنهم يمكنهم الحصول على مئات الهدايا "بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، وتطالبهم بملء استبيان للحصول على المكافأة.

 

 

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ويقع مستخدمو واتساب ضحية للرسالة الخادعة، والتي تتبع نهجا مختلف في كل مرة لانتشارها، حيث تشير بعض التقارير إلى أن بعض الأشخاص تلقوا الرسالة الإلكترونية المحملة بالرابط عبر رسائل البريد الإلكتروني، فيما تلقها البعض الآخر في رسالة نصية على تطبيق الدردشة، ويظهر خيار المكالمات كآخر حيلة من الهاكرز والتي تظهر ك رقم مجهول"Unknown Caller" بمعرف المتصل.

رسالة واتساب الخادعة


وتعد رسالة واتساب الوهمية التي تحمل العلامة التجارية الشهيرة أمازون، ضحاياها بأن تم اختيارهم للفوز بجائزة رائعة، وتطالبهم بالمشاركة في الاستبيان الخاص بالشركة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، ومن أجل الحصول على الجائزة يجب إرسال الرسالة إلى 100 مستخدم لمنحهم فرصة للفوز بجوائز مذهلة.

وعند النقر على الرابط المزيف ينقل المستخدم إلى عنوان URL احتيالي، ليس تابع لأمازون ولكن هجوما احتياليا زائف لجمع بيانات مستخدمي تطبيق واتساب.

 

رسالة واتساب الخادعة

 

وبغض النظر عن الرسالة، فإن هؤلاء المحتالين لديهم نفس الهدف وهو الحصول على المعلومات الشخصية لضحاياهم، حيث يطالبون المستخدمين عبر الرابط بكتابة تفاصيل بطاقة الائتمان من أجل تسجيل الدخول إلى الحساب، أو سيطلبون منهم الوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك للمساعدة في حل المشكلة.

 

أمازون تحذر مستخدميها

وحذرت شركة أمازون مستخدميها وطالبتهم بعدم إعادة توجيه الرسالة المزيفة على واتساب، وأنها لا علاقة لها بهذا الإعلان او العرض وأن الرابط مزيفا لا يتبعها، وإن الارتباط الفيروسي هو مجرد خدعة احتيالية بالكامل.

ورفعت عملاقة التجارة الأمريكية دعوى قضائية فيدرالية ضد 50 محتالًا لم يتم الكشف عن أسمائهم، لإيقاف عمليات الاحتيال التي تتم باسمها على تطبيق المراسلة الشهيرة الذي يضم أكثر من ملياري مستخدما حول العالم.

 

رسالة واتساب الخادعة

 

ولا تتوقف الهجمات الإلكترونية التي تواجهها المنصة الاجتماعية بفضل شعبيتها الكبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية، حيث تتزايد مشكلات واتساب التي تعرض مستخدميه لاضرار بالغة، من بينها الأخبار المزيفة والبريد العشوائي والرسائل الاحتيالية المصممة لخداع المستخدمين.

ولتجنب مكالمات الاحتيال الجديدة المتداولة عبر واتساب، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإنهاء المكالمة الهاتفية على الفور.

2. لا تضغط على الرقم 1 للتحدث مع خدمة دعم العملاء.

3. لا تقم بالاتصال بأي رقم مرسل إليك أو أعطوك إياه.

4. لا تفصح بمعلوماتك الشخصية.

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