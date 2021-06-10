فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. علي جمعة يجيب..هل مرور الأطفال أمام المصلين يبطل العبادة أم يقلل ثوابها .. الإفتاء توضح

حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب

خالد الجندى:

لا طلاق إلا بعد تسوية مالية وقانونية تحمى المجتمع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة للمؤسسات الدينية ، تشغل بال الكثير، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بفكرة "لا طلاق الا بعد تسوية مالية وقانونية امام المحكمة"، لافتا إلى أن هذا يحمى المجتمع والمرأة والطفل والأسرة.



وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: " الطلاق الشفوى يؤدى إلى ضياع الحقوق، والطلاق بعد تسوية مالية وقانونية، اتمنى ان تحول الى حقيقة، لوقف تكدس المحاكم بالقضايا، حتى وصلك إلى ٢٠ قضية لكل حالة طلاق، فلو تم التسوية قبل إجراء الطلاق ستحل الأزمة التكدس".



وأشار الجندى، إلى أن دولة السعودية منعت الطلاق الشفوى، وبعد عام واحد وصلت معدلات الطلاق الى صفر، ونحن بلد الأزهر لدينا ربع مليون حالة طلاق سنويا، مشيرا إلى ان الطلاق امام المحكمة بعد الإتفاق على الأمور المالية والقانونية ورعاية الأطفال، هذا يحل كل الأزمات.

حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. علي جمعة يجيب

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

قال علي جمعة، في فتوى له، إن النية محلها القلب، والتلفظ بها مشروع ومستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ولكن لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة.

شروط الصَّلاة وشروط صحة الصَّلاة

كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.

وشروط الصَّلاة هي التي تتوقف عليها صحة الصَّلاة؛ فإذا لم تستوف شروطها لم تصِح الصَّلاة.

شروط الصَّلاة تنقسم قسميْن، هما: شروط الصَّلاة الواجبة: وهي الإسلام. ثبوت العقل والإدراك والفهم. التَّمييز. البلوغ. عدم وجود الموانع التي تمنع الصَّلاة كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:



دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائماً وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فوراً.



ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فوراً وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعاً هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقرباً وإرضاءً لله تعالى وامتثالاً لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.

حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب



ما حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب وكيفية صلاة العصر.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث: يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان . ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناسى إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.



حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.



وأجاب "عمران" إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء

إنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.

وأضاف "عن التأخير في صلاة العصر، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان مسير له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها".

وأوضح أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مؤكدا أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.



هل مرور الأطفال أمام المصلين يبطلها أم يقلل ثوابها ؟

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مرور الطفل أمام المصلين وكذلك القطط في المسجد أو في أي مكان لا يؤثر في صحة الصلاة بل تكون صحيحة ولا شيء في ذلك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم والطوافات".

وأجاب فخر عن سؤال «عندما أصلي تجلس أمامي القطة تعوقني عن أداء الصلاة، كذلك عندما يأتي طفل يجلس أمامى وأنا أصلى فهل صلاتى بذلك تجوز؟»، مؤكدا أن الصلاة صحيحة، فوجود حيوان أليف بجوار المصلى أو أمامه شيء من عادات الحيوانات الأليفة، فهذا الحيوان لا يعي أن صاحبه هذا فى صلاة، بل إنه يجب على المصلى أن لا يقطع الصلاة، وهذا أيضًا لا يؤثر على صحة الصلاة، فما دُمنا لم ننشغل بهذا الحيوان عن الصلاة فتكون الصلاة صحيحة.

وأضاف أن هذا ينطبق على الطفل أيضًا إذا أتى وتعلق بالمصلي فلا مانع، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل فى السجود عندما يركب الحسن أو الحسين على ظهره وكان يقول "ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ"، فإذا ركب طفل على ظهر المصلي يستحب له أن يطيل فى سجوده تأسيًا بهذه السُنة الحسنة التى علمنا إياها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صحة صلاة الرجل وشخص يمر من أمامه أثناء الصلاة؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى السترة في الصلاة ومعناها أن المصلي يضع سترة عند موضع سجوده وهو يصلي منفردا حتى لا يأتي أحد ويمر من أمام المصلي لقول النبي "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا منه" وهذا يدل على أن هناك إثما على من يمر أمام المصلي.

وأشار إلى أن الفقهاء بعد ذلك قالوا إن هذا الحديث ينطبق على من جعل سترة أمامه في الصلاة ومن تجاوز السترة ومر من أمامه فعليه الوزر، وعلى المصلي ألا يقصر في وضع السترة حتى يحذر من حوله في المرور.

