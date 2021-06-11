نجم الزمالك السابق: باتشيكو وكارتيرون "معندهمش فكرة"

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك لا يرتقيا إلى تدريب الفريق الأبيض وكلاهما لا يصلح نهائياً للتواجد بصفوف القلعة البيضاء .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : كارتيرون و باتشيكو '' معندهمش فكرة '' ولا أعلم سبب عودة چايمي باتشيكو إلى نادي الزمالك عقب موقفه السابق وهروبه في فترة مجلس مرتضى منصور ، ثم عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قيادة نادي الزمالك في المجلس السابق بقيادة عماد عبد العزيز ، عقب تخليه عن الفريق وهروبه إلى التعاون السعودي .

وأعلن فرجاني ساسي بشكل رسمي أمس الأربعاء، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، انتهاء مشواره مع الزمالك وعدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، حيث ستقام المباراة يوم ١٧ يونيو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز.