مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة
تنطلق اليوم الجمعة 11 - 6 -2021 عدد من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وجاءت مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 كالآتي:
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا
تركيا Xإيطاليا - 9:00 مساء - beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
الفلبين X جوام – 4:00 عصرا
كمبوديا X إيران –4:30 عصرا
النيبال X أستراليا – 6:00 مساء
هونج كونج X العراق – 6:30 مساء
إندونيسيا X الإمارات – 6:45 مساء
ماليزيا X فيتنام – 6:45 مساء
أفغانستان X عمان –7:00 مساء
الصين X جزر المالديف – 7:00 مساء
اليمن Xأوزبكستان – 8:00 مساء
سنغافورة X السعودية – 8:00 مساء
الكويت X الأردن – 9:00 مساء