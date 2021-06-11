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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن منتخب إيطاليا قبل مواجهة تركيا في افتتاح يورو 2020

صدى البلد

يخوض منتخب إيطاليا مواجهة صعبة امام تركيا اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمام أوروبا “ يورو 2020 ” 

 

وتأهل منتخب ايطاليا للبطولة عقب مشوار حافل خلال التصفيات المءهله بالعلامة الكامله حيث خاض 10 مباريات حقق منها 30 نقطو

ويقدم موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن منتخب ايطاليا قبل المباراة المرتقبة 

 

المدير الفني  روبرتو مانشيني

الكابتن : جورجيو كيلليني

عدد المشاركات في أمم أوروبا: 11 مره في تاريخه

التتويج باللقب: توج بالبطولة موسم 1968 وكان الوصيف موسمي 2000 و2012.

 

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لاعب الأهلي الشاب: لم أهرب إلى إيطاليا كما تردد .. وسعيد في أودينيزي التي تعرف حازم إمام جيدا

اللاعب الإغلي في إيطاليا: نيكولا باريلا نجم  انتر ميلان بـ 65 مليون يورو.

قائمة الفريق في البطولة:

حراس المرمى: جانلويجي دوناروما . أليكس ميريت ، سالفاتور سيريجو 

المدافعون: فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، جيوفاني دي لورينزو ، إيمرسون بالميري، أليساندرو فلورينزي ، وليوناردو سبيناتسولا  رافائيل تولوي .

لاعبو الوسط: نيكولا باريلا ، بريان كريستانتي ، جورجينيو . مانويل لوكاتيلي، لورنزو بيليجريني، ستيفانو سينسي، ماركو فيراتي .

المهاجمون: أندريا بيلوتي ، دومينيكو بيراردي، فيديريكو برنارديسكي ، فيديريكو كييزا ، شيرو إيموبيلي ، لورنزو إنسيني، جياكومو راسبادوري .

الأهلى 2020 يورو 2020 موقع صدى البلد حازم امام

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