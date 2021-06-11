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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجية في أحدث ظهور له مع الشناوي وسعد سمير

صدى البلد

شارك محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي بصور له مع محمد الشناوي ويعد سمير لاعبي الأهلي. 

وظهر الشناوي وسعد سمير رفقة تريزيجية في العطلة الصيفية التي يقضيها اللاعبين في فترة التوقف الدولي .

 

يذكر  اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة ، وافقت على طلب محمد أبو العلا طبيب المنتخب بإيفاد أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب مصطفى صدقي إلى لندن وذلك للإطلاع  على البرنامج العلاجي لمحمود تريزيجية والتأكد من الجدول الزمني له ، حيث اجتمع مع كل من طبيب النادي الإنجليزي واخصائي التأهيل به، كما التقى أيضا بالجراح الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه .

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لجميع لاعبي المنتخب.

كان محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى.
 

وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأكدت تقارير إنجليزية إن موسم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، قد انتهى عقب تعرضه للإصابة أمام فريق ليفربول، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز. وأجرى تريزيجيه بعض الفحوصات الطبية اللازمة صباح أمس، للوقوف على حالته وحجم الإصابة.

 

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة محمود حسن تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا، وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

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