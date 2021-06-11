متحدث الري يكشف حقيقة وضع أسماك لـ أكل الحشائش بعد تبطين الترع

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة تقوم بمجهود كبير من أجل المواطن المصري، و لتنفيذ منظومة مشروع الري الحديث، تبطين الترع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الوزارة لديها رؤية فى عملية تبطين الترع التى تتم حاليًا فى معظم المحافظات للحفاظ على المياه.



ولفت إلى أن التبطين يسهل عمليه وصول المياه للمواطنين بسهولة، و الحفاظ على المياه، وأيضًا من أجل أن نحصل على انتاج كبير من الزراعات.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تبطين الترع تتم على 7000 كيلو متر، وأن الدولة مستمرة فى اطلاق المرحلة الثانية وغيرها حتى يتم تبطين جميع الترع.



وأوضح أن الـ 7 سنوات الأخيرة شهد قطاع الري طفرة كبيرة على جميع المستويات، فالدولة كانت تنفق سانويًا أمل من أجل عملية تطهير الترع و إزالة الحشائش، ولكن بعد قرار التبطين سيتم المحافظة على المياه.



وكشف أن فكرة وضع أسماك فى الترع المبطنة لـ أكل الحشائش أمر لن يتم تنفيذه حتى الآن، ولكنها فكرة مطروحة.

