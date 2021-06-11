وش السعد.. تريزيجيه يلمح لنجاح صفقة انتقال كريم حافظ للدوري الإسباني

تريزيجية يهنئ

شارك محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة مع كريم حافظ لاعب المنتخب المصري.



وكتب تريزيجية على الصورة، قائلا: "ألف ألف مبروك لأخويا وصاحبي وإن شاء الله تكون وش السعد عليك يا غالي".



وكان كريم حافظ المحترف في صفوف فريق مالاتيا سبور، كشف في وقت سابق عن اقترابه من التوقيع لأحد أندية الدوري الإسباني بعد مفاوضات استمرت شهورا طويلة.



وقال حافظ خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس، إنه لا يفضل الإفصاح عن اسم النادي لكي تتم الصفقة وهو يسعى بذلك لتحقيق أحد أحلامه.



واستطرد حافظ أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يتحدث معه أو يراسله منذ عام ونصف وأنه لا يعلم سبب استبعاده من القائمة أو حتى عدم مراسلته.



وتابع: أشارك بشكل أساسي طوال العام ونصف الماضيين وصنعت ٩ أهداف.