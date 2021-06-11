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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عثرت على مشغولات ذهبية.. تكريم موظفة بمطار برج العرب

تكريم الموظفة
تكريم الموظفة

كرم الطيار علاء الدين نبيل مدير مطار برج العرب الدولي، آية عمرو منصور التى تعمل كأخصائي خدمة عملاء بالإدارة العامة للعمليات مطار برج العرب، وذلك تقديرا لأمانتها. 

 

بحسب بيان الشركة المصرية للمطارات، فإن “الموظفة” عثرت على مشغولات ذهبية لمسافرة مغادرة من مطار برج العرب، وفور عثورها على هذه المصوغات قامت على الفور بتسليمها لسلطة المطار لوضعها فى أمانات المطار لحين تسليمها لصاحبتها.


وتوجه بالشكر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات  للسيدة على تصرفها الأمين قائلا إن مثل هذا التصرف الجيد يستحق أن يحتذى به جميع موظفى مطاراتنا.

 
كما أصدر لها منصور شهادة تقدير ومكافأة مالية تم تسليمها لها من قبل مدير المطار.

تكريم الموظفة 

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