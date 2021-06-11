عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

بفستان أسود..

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة من أحدث إطلالة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان أسود منقوشا برسومه من الليمون، وكشف الفستان عن قوامها الرشيق وأنوثتها، ولم تعتمد عبير صبري في إطلالتها على أي إكسسورات، كما اكتفت بتسريحة شعر ديل الحصان.



يذكر أن عبير صبري شاركت في مسلسل" موسى" الذى عرض يوميا في شهر رمضان الماضي على قناة " دى ام سي".



مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.