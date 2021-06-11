العدل الأمريكية تحقق في حصول إدارة ترامب على بيانات نواب في الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق حول استيلاء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على سجلات بيانات الاتصالات الخاصة بنائبين ديمقراطيين في مجلس النواب.

وطالب كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي 2 من مسؤولي وزارة العدل السابقين بالإدلاء بإفادتهما في قضية المذكرات الصادرة عن الإدارة السابقة للاطلاع على بيانات نواب ديمقراطيين، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إن المفتش العام في الوزارة سيحقق في مساعي إدارة ترامب للحصول على بيانات لأعضاء في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وقال السيناتوران تشاك شومر وديك دوربين، إنه يجب استدعاء ويليام بار وجيف سيشنز، اللذين شغلا منصب وزير العدل في إدارة ترامب، للإدلاء بالإفادة أمام لجنة الشؤون القضائية لمجلس الشيوخ بشأن المساعي السرية للحصول على البيانات، معتبرين إياها "تجاوزا جسيما للصلاحيات".

وذكرت تقارير أمريكية أن وزارة العدل أصدرت في عهد ترامب مذكرات استدعاء بحق شركة "آبل" للحصول على بيانات ما لا يقل عن اثنين من أعضاء لجنة مجلس النواب لشؤون الاستخبارات.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة تسعى لمعرفة مساعدي ترامب بجهات روسية، والذي أدى إلى فتح تحقيق المدعي روبرت مولر مع ترامب في "ملفه الروسي".

بدوره، أدان البيت الأبيض، إجراءات وزير العدل في إدارة ترامب بشأن سجلات هواتف الديمقراطيين، والتي تم الكشف عنها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن التقارير التي تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية في عهد ترامب سعت للحصول على سجلات هاتفية لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين في إطار تحقيق بشأن تسريب "أمر صادم، ومثال على إساءة استخدام السلطة".