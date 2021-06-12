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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا تعلن رسميا عن هاتف Nokia C20 Plus.. سعر ومواصفات

نوكيا Nokia C20 Plus
نوكيا Nokia C20 Plus

أماطت شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية نوكيا اللثام عن هاتف ذكي جديد يسمى Nokia C20 Plus، والذي يأتي كـ خليفة للإصدار السابق Nokia C20 الذي أطلقتها الشركة في شهر أبريل الماضي.

وبحسب موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف نوكيا Nokia C20 Plus، بمعالج Unisoc SC9863A بمعمارية 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 32 جيجابايت، كما يمكنك الحصول على فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، مما يسمح بتوسيع التخزين حتى 256 جيجابايت.

 

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ويأتي هاتف نوكيا C20 Plus، بهيكل مصنوع من البولي كربونات بتصميم مموج ثلاثي الأبعاد، والذي تقول عنه الشركة إنه ذو تصميم قويًا ومتينًا، بالإضافة إلى شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل.

وحول الجزء الخلفي، جاء هاتف Nokia C20 Plus، بإعداد كاميرا دائري يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة العدسة، منها كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية تبلغ دقتها 5 ميجابكسل، تأتي داخل نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

وزودت نوكيا هاتفها الاقتصادي Nokia C20 Plus، ببطارية تبلغ قوتها 4950 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ولا يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع، ولكنه يدعم تقنية إلغاء القفل ببصمة الوجه Face Unlock لإلغاء القفل البيومتري.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف نوكيا C20 Plus، منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر، ومنفذ شحن من نوع microUSB، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. 

 

سعر هاتف نوكيا Nokia C20 Plus

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C20 Plus، باللونين الأسود والأزرق، مقابل سعر 110 دولار أمريكي (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري)، ومن المقرر أن يكون الهاتف متاحا للبيع في الأسواق الصينية بدءا من 16 يونيو الجاري.
 

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