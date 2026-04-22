الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار قانون حماية المنافسة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس على أن تعود للانعقاد في 4 مايو المقبل، وذلك عقب موافقة المجلس نهائيًا على تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حذر عدد من النواب من احتمالية عودة القانون إلى المجلس مرة أخرى، كما حدث في قوانين سابقة، من بينها قانون التصالح، مشيرين إلى تخوفات تتعلق بتأثير بعض المواد على مناخ الاستثمار.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام دستور 2014، خاصة المواد (215، 216، 217)، التي أرست استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها وكفاءتها.

وأوضح أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة (27) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف التحول من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية السوق.

وأكد «شكري» أن التعديلات تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الاحتكار، وتوفر حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية وتحقيق الردع، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

الكلى

يحمي الكلى وينقص الوزن.. عصير صيفي يعالج أمراضا خطيرة

سلس البول

أعراض سلس البول وسبب عدم القدرة على التحكم فيه

علاج الصداع بدون أدوية

صداع الصباح يفسد يومك؟ خبيرة تكشف أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

