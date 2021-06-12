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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد.. روبوت Unitree Go1 ينافس كلب بوسطن ديناميكس الآلى

روبوت Unitree Go1
روبوت Unitree Go1

شاركت شركة Unitree Robotics الصينية، مقطع فيديو توضيحيا مدته دقيقتين، ظهر من خلاله روبوت رباعي الأرجل يرافق مالكه إلى أماكن مختلفة، بما في ذلك التنزه في الحديقة.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، على غرار شركة Boston Dynamics، تعمل شركة Unitree Robotics في مجال صناعة الروبوتات الرباعية الأبعاد منذ سنوات، وخلال هذه الأسبوع كشفت الشركة الصينية عن أحدث ابتكاراتها على شكل كلب آلى يسمى Unitree Go1.

 

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ويعد Unitree Go1، روبوت قوي المظهر رباعي الأرجل رخيص التكلفة، حيث يبلغ سعره من 2700 دولار فقط، على عكس روبوت "Spot" الذي طورته مؤخرا بوسطن ديناميكس بتكلفة 74500 دولار.

روبوت Unitree Go1

وتدعي الشركة الصينية، أن الكلب الروبوت Go1 يمكن أن يولد سرعة قصوى تبلغ 17 كيلومترًا في الساعة، كما يمتاز بميزة أخرى جديدة هي أنه يسير جنبًا إلى جنب مع مالكها مثل الكلاب الحقيقية.

وكما يظهر مقطع الفيديو أن روبوت Unitree Go1،  يمكنه تنفيذ بعض المهام من بينها متابعة شخص ما أثناء الجري وحمل زجاجة ماء واحدة، بالإضافة إلى تجنب العوائق.

وتوضح الشركة الصينية أن روبوتها الآلى، يمكن استخدامه في مجالات مثل عمليات التفتيش الصناعية واستطلاعات الشرطة، وتقول شركة Unitree إنها تريد أن تجعل الروبوتات الرباعية بأسعار معقولة وشائعة مثل الهواتف الذكية والطائرات المسيرة بدون طيار.

وطورت الشركة الصينية، روبوت Unitree Go1 بثلاث إصدارات، ويزن كلا منهم نحو 12 كيلوجرام، مزودة بأجهزة استشعار قوة دعسة القدم، و Lidar، كما يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات برمجة غير محددة.
 

Unitree روبوت Unitree Go1 Spot بوسطن ديناميكس روبوت رباعي الأرجل

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