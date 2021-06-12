مسئولو الإسكان يطالبون بإسراع معدلات تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والعلمين

عقدت لجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والمكتب الاستشاري للمشروعين.



وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم خلال الاجتماع، متابعة الموقف التنفيذي للمشروعين، والتوجيه بتذليل جميع العقبات التي قد تواجه التنفيذ، والإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.





وأوضح أنه جار تنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج، بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر تنفيذها خلال 39 شهراً، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

