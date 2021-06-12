بالفيديو.. هجوم بالحجارة على موكب رئيس الوزراء العراقي

هاجم متظاهرون غاضبون صباح اليوم، السبت، موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إحدى المحافظات.

وتعرض رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لهجوم من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار، التي زارها صباح اليوم.

وظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يرشقون موكب الكاظمي الذي دخل المدينة بالحجارة، في محاولة للتعبير عن غضبهم من الأوضاع في المحافظة.

وخلال زيارته المحافظة الجنوبية زار الكاظمي عائلتي شهيدين، أحدهما مقاتل في الحشد الشعبي، والآخر أصيب في أثناء تظاهرات العام الماضي، وتوفي متأثرًا بجراحه.