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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة علي حريق محدود بغرفة تشوين بمدرسة أحمد عرابي فى بلبيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية أمس من السيطرة على حريق نشب بغرفة عبارة عن مخزن لتشوين بعض الأدوات الخاصة بالأنشطة بمدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسي بمدينة بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار،مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسي بمركز بلبيس.

السيطرة على حريق نشب في مسجد بأبو كبير

وعلي الفور تم إبلاغ رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بغرفة عبارة عن مخزن للمدرسة مشون بها بعض الأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة.

 

كما تبين من المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائى، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

 

النيابة حريق امن الشرقية بلبيس السيطرة على حريق نشوب حريق

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