عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عذبها حتى الموت.. تجديد حبس فران متهم بقتل رضيعته بالحوامدية

قتل رضيع
قتل رضيع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فران 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته لتبولها اللا ارداي . 

وكانت استمعت النيابة العامة لأقوال " لمياء. س" والدة الطفلة الرضيعة المقتولة، بدأت أقوالها قائلة : ضربني وطردني ورماني في الشارع من شهرين .. مشيت على بيت أهلي بمفردي.. تركت له الأولاد "عبد الله 8 سنوات، مالك 5 سنوات وملكة سنتين" لينفق عليهم ويتحمل مسئوليتهم، مديون وعليه فلوس للناس عايشين في شقة إيجار.. ومبيصرفش عالبيت وبيتعاطي المخدرات ودائما كان بيننا شجار على مصاريفنا وإحتياجاتنا في البيت".

وأضافت في أقوالها أن خبر وفاة طفلتها وقع عليها كالصاعقة ولم تعرف سبب وفاتها حيث إدعى والدها سقوطها من شرفة المنزل.

وبإنتقال الأب لمستشفى القصر العيني بالطفلة إكتشف الأطباء بوجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "محمد.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب.

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات، تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.

حبس فران قتل ابنته الحوامدية تعذيب

موضوعات متعلقة

مصرع 3 وإصابة طفلتين في تصادم سيارتين بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

بعد 4 أشهر من الجريمة.. إحالة المتهمين بقتل حمادة الكبابجي للجنايات

التصريح بدفن جثتي صاحب مقلة ونجل شقيقه لقيا مصرعهما في حريق ببولاق الدكرور

مات بها مالكها ونجل شقيقه.. ننشر صور حريق مقلة بولاق الدكرور

اعتراضا على غلق الورشة.. قرار عاجل من النيابة في واقعة إشعال ميكانيكي ومساعده النيران في نفسهما

اختنقا أثناء نومهما.. مصرع صاحب مقلة ونجل شقيقه في حريق ببولاق الدكرور

تحقيقات موسعة في حريق مصنع أثاث ومخزن سيراميك بالطالبية

تعميم نشرة بمواصفات جثة عثر عليها وسط الزراعات بمنشأة القناطر

ترشيحاتنا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من أرمينيا..صور

الرقابة على الواردات تفحص 2.2 مليون عينة.. وترفض 25.9 ألف رسالة على مدار 7 سنوات

الرئيس السيسي: مصر حاربت الارهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

آيس كريم وشرائح لحم.. عشاء مميز لـ قادة مجموعة السبع في هذا المطعم

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث قضية سد النهضة

قائد منتخب تونس: سأشجع الأهلي ضد الترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ