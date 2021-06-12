عذبها حتى الموت.. تجديد حبس فران متهم بقتل رضيعته بالحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فران 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابنته لتبولها اللا ارداي .

وكانت استمعت النيابة العامة لأقوال " لمياء. س" والدة الطفلة الرضيعة المقتولة، بدأت أقوالها قائلة : ضربني وطردني ورماني في الشارع من شهرين .. مشيت على بيت أهلي بمفردي.. تركت له الأولاد "عبد الله 8 سنوات، مالك 5 سنوات وملكة سنتين" لينفق عليهم ويتحمل مسئوليتهم، مديون وعليه فلوس للناس عايشين في شقة إيجار.. ومبيصرفش عالبيت وبيتعاطي المخدرات ودائما كان بيننا شجار على مصاريفنا وإحتياجاتنا في البيت".

وأضافت في أقوالها أن خبر وفاة طفلتها وقع عليها كالصاعقة ولم تعرف سبب وفاتها حيث إدعى والدها سقوطها من شرفة المنزل.

وبإنتقال الأب لمستشفى القصر العيني بالطفلة إكتشف الأطباء بوجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "محمد.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب.

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات، تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

بتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللا إرادي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.