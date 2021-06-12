ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

السلوك المزعج عند بعض النساء وحب المشاكل لا يظهران عند بداية الزواج، ولكن تدريجيا يسقط قناع الكمال والرومانسية وتبدأ المشاكسة وافتعال المشكلات في الظهور.

النكد في الحياة الزوجية يفسد كل لحظة جميلة ويحولها إلى جحيم لا يطاق؛ كما أنه يبني حاجز نفسي بين الزوجين ويمنع التواصل السليم فيما بينهم.

والسبب الحقيقي وراء النكد داخل الاسرة هو عدم فهم الطرفين لسيكولوجية بعضهم البعض؛ ففهم سيكولوجية شريك الحياة بمثابة مفتاح التواصل الذي يدعم العلاقة الزوجية وينبت في جذورها الراحة والطمأنينة.

وأكثر ما يؤرق الحياة الزوجية العيش مع زوجة مزعجة تفتعل المشكلات؛ فتدفع بزوجها للهروب الدائم من المنزل واخذ استراحة من المشاجرات اليومية وذلك ليس حلا مثاليا!!

ومن الصفات التي تتصف بها الزوجة النكدية :-

1- استخدام اسلوب الاستهزاء والتحقير من زوجها وخاصة أمام الأبناء كنوع من افتعال المشكلات وإثارة غضب زوجها.

2- تفتقر للذكاء العاطفي فلا تتعاطف مع الزوج أو تشاركه أحزانه بل دائمة التصيد للأخطاء مما يجعل الزوج ينفر من التعامل معها.

3- محاولة الزوجة تقمص شخصية المحقق ((كونان)) فتراقب زوجها في كل صغيرة وكبيرة مما يشعره بعدم الحرية والشك المستمر من قبل زوجته.

4- سريعة العصبية والخطأ فينشأ الخلاف بينهما على أتفه الأسباب؛ فالنقاش معها دائما ما يتحول لجدال بصوت مرتفع مما يفقد الزوج أعصابه.

5- تشعر دائما بالنقص وعدم السعادة وتتطلع دائما إلى الآخرين مع عقد المقارنات معهم وذلك يشعر الزوج بالعجز في تحقيق مطالب الزوجة وتوفير حياة كريمة لها.



6- أكثر صفة تتصف بها الزوجة النكدية هي الندية والاسترجال؛ فتقوم بمحاولة أخذ دور الرجل في البيت وتتخذ القرارات دون الرجوع لزوجها.



وقد أثبتت دراسة حديثة أن "صفة النكد أو المزاج السيئ هي عبارة عن جينات تتدخل في تكوين نفسية الإنسان وليس طبعا يكتسبه من الظروف الخارجية"



** فقد نجد أن هناك من الرجال من يتصف بصفة النكد (( الرجل النكدي))

فما هي صفات ذلك الرجل؟؟

1- النكد وافتعال المشكلات عند الرجل مرتبط بتقلب المزاج، فتظهر عليه نوبات من لوم النفس والشعور بعدم الاستقرار النفسي، ولكن سرعان مايعود لطبيعته دون أن يشعر بمقدار الإرهاق النفسي الذي تسبب به للآخرين وخاصة زوجته.

2- الزوج النكدي يتصف بالعناد فمن الصعب إقناعه بوجهة نظرك بسهولة فالأمر يتطلب منك الكثير من المرونة والصبر..

3- أيضا من صفات الزوج النكدي أنه دائم الغيرة والشك في تصرفات زوجته مما يجعلها تلجأ دائما لكثرة التبريرات التي تفقدها ثقتها بنفسها وتستنزف الكثير من طاقتها النفسية

فاحذر!!!

(( الغيرة الزائدة مقبرة الحب ))

4- الزوج النكدي كثير الجدال فهو لا يجادل ليصل بحقيقة ما ولكن لمجرد هزيمة الطرف الآخر الذي ينظر إليه نظرة الخصم..

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رَسُولُ اللَّه ﷺ: أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ))

5- الزوج النكدي لا يقبل بأي تصرف تقوم به زوجته فهو دائم النقد لها ولا يلتمس لها الأعذار؛ فهو ينظر لنفسه أنه فقط من يتصرف بشكل صحيح.

** النكد في الحياة الزوجية يؤثر بالسلب على نفسية الأبناء



فالمشكلات الزوجية المتكررة تؤثر على صحة الأبناء فتصيبهم ببعض الاضطرابات السلوكية كالقلق، والتوتر، انعدام الثقة بالنفس، صعوبة التركيز والتحصيل الدراسي، والعزلة الاجتماعية

بالإضافة للشعور بالذنب نتيجة لانحيازهم لأحد الطرفين على حساب الطرف الآخر...

* الحياة الأسرية السليمة هي التي تضمن لأبنائها مناخ صحي ومريح تكون فيها الزوجة هي الأم القدوة منبع الحنان والرحمة والدفء داخل الأسرة؛ ويكون فيه الأب هو الزوج القائد الراعي لأسرته من يحتوي أبنائه بالصبر والمرونة وتحمل المسئولية...

ونصيحتي للزوجين 👇

* البعد عن الشجار بصوت مرتفع حفاظا على نفسية أبناءكم.

* بدلا من ترك الموضوع يتفاقم ناقشوا المشكلة قبل أن تتأزم الأمور، وذلك يتطلب الاستماع الجيد للطرف الآخر وفهم مشاعره وعدم مقاطعته مع اختيار الوقت المناسب للنقاش.

* احترام وجهة نظر الطرف الآخر وأخذها في الاعتبار، فقد لانتفق ولكن لابد من الإصغاء لمشاعر الطرف الآخر (( فكسب القلوب أولى من كسب المواقف ))

* الاتفاق على حل وسط يرضى الطرفين.

* وأخيرا نصيحتي للزوجة لا تتعاملي بندية فذكاء المرأة وقوتها في ضعفها لزوجها، في بعدها عن السيطرة وخفض صوتها.

* نصيحتي للزوج كن زوجاً رحيما بزوجته قادرا على احتوائها يسعي دائما لسعادة أسرته.