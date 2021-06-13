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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات هامة من جامعة القاهرة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت إدارة كلية الآثار جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الفرق وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبلة.

تضمنت التعليمات:

١- الدخول إلى لجنة الامتحانات بالكمامة، وعدم خلعها تحت أي ظرف من الظروف .

٢- الدخول إلى المبني من خلال بوابة التعقيم.

٣- عدم تجمع الطلاب والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبني الامتحانات.

٤- لايجوز اصطحاب الموبايل داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة 
ولا يجوز اصطحاب أي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.

٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

٦- التاكد من أن كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث أحمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .

٧- الإجابة علي الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الاول وانما كل سؤال مستقل .

٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطوارئ، حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان بـ 20 دقيقة.

١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وادوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

١٢- يرجي التأكد من قياس الحراره على مدخل المبني وعدم التكدس اثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .

جامعة القاهرة الفترة المقبلة أمتحانات الفصل الدراسي الطواريء الامتحانات امتحانات الرصاص

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