عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة توضح مزايا تطوير محطة الزهراء للخيول ومنظومة البتلو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تهتم بالموارد الغذائية والتى تعد من اولوياتها، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول واحدة من أعرق المحطات والتى تحتوى على سجلات نسب للخيول العربية والمصرية الأصلية بالإضافة لخمس سلالات من العربية الأصيلة بداخلها .

وأضاف " القرش " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  أن احتواء محطة الزهراء على  سلالات من العربية الأصيلة تلقى إقبالا كبيرًا من محبى الخيول وزيارتها واقتناء خيول منها ، واهتمام الرئيس السيسى ب تطوير محطة الزهراء يساعد على تقدمها ورفع كفائتها شكل اكبر والمحافظة عليها بشكل تام .


وأشار إلى أن مصر تخطط أيضأ لتدشين مدينة عالمية للخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة وستكون الأولوية للخيول المصرية الأصيلة واحتفاظ للسلالات الهامة وستعد إضافة كبيرة لتراث الخيول العربية ، لافتا إلى أن كافة المزارع التى تنتج خيول عربية ومصرية لابد أن تقوم بالتسجيل فى محطة الزهراء نظرا لاحتوائها على سجلات فى كافة المزارع سواء لديها او كافة المزارع .


وتابع أن مشروع البتلو يعد من المشروعات الغاية فى الأهمية لان رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن 100 كيلو ولكن تم منع هذا الامر وأصبح الوزن المثالى لعملية الذبح وزن 400 لمساعدة الفلاح وتوفير الأموال سواء فى رؤوس الماشية لمضاعفة حجم الإنتاج فى فترات النمو وبداية عمر الحيوان والذى كان الهدف الرئيسى من هذا الأمر  ، وهذا المشروع كان يستهدف صغار المربين لمنحهم تمويل لمن يمتلك 10 رؤوس أو أقل وتم ضمه مشروع تحسين السلالات وأصبح من حق الفلاح شراء رؤوس عالية فى الإنتاجية من خلال مشروع البتلو .

 

 

 

 

 

 

اخبار الزراعة أساليب الزراعة محمد القرش اتحاد طلاب كلية الزراعة وزارة الزراعة الرئيس السيسي الموارد الغذائية مشروع البتلو

ترشيحاتنا

الكويت تعتزم الاستمرار في إغلاق حدودها أمام الوافدين بسبب كورونا

البرازيل تواجه فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا 2021.. الليلة

أولياء الأمور يعترضون على اختلاف امتحانات المواد المشتركة بـ الثانوية العامة.. والتعليم: لا داعي للقلق

فيديوجراف| حقائبها الباهظة .. أسعار خرافية لملابس ياسمين صبري

اليوم.. إنجلترا في مهمة انتقامية أمام كرواتيا ببطولة يورو 2020

فيديو مؤثر.. أب يلتقي ابنه المختطف بعد 58 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا في لبنان .. طبيب يحذر ويطالب بتطعيم الشباب لهذا السبب

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

هشم الجمجمة.. عريس يقتل خطيبته بـ 83 ضربة قبل حفل الزفاف

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. سائحة تلتقط صورة لشبح امرأة على نافذة الفندق

يكشف سرا خطيرا.. يوتيوبر يعثر على جسم غامض عبر Google earth.. صور

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ