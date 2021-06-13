الزراعة توضح مزايا تطوير محطة الزهراء للخيول ومنظومة البتلو

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية تهتم بالموارد الغذائية والتى تعد من اولوياتها، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول واحدة من أعرق المحطات والتى تحتوى على سجلات نسب للخيول العربية والمصرية الأصلية بالإضافة لخمس سلالات من العربية الأصيلة بداخلها .

وأضاف " القرش " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن احتواء محطة الزهراء على سلالات من العربية الأصيلة تلقى إقبالا كبيرًا من محبى الخيول وزيارتها واقتناء خيول منها ، واهتمام الرئيس السيسى ب تطوير محطة الزهراء يساعد على تقدمها ورفع كفائتها شكل اكبر والمحافظة عليها بشكل تام .



وأشار إلى أن مصر تخطط أيضأ لتدشين مدينة عالمية للخيول فى العاصمة الإدارية الجديدة وستكون الأولوية للخيول المصرية الأصيلة واحتفاظ للسلالات الهامة وستعد إضافة كبيرة لتراث الخيول العربية ، لافتا إلى أن كافة المزارع التى تنتج خيول عربية ومصرية لابد أن تقوم بالتسجيل فى محطة الزهراء نظرا لاحتوائها على سجلات فى كافة المزارع سواء لديها او كافة المزارع .



وتابع أن مشروع البتلو يعد من المشروعات الغاية فى الأهمية لان رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن 100 كيلو ولكن تم منع هذا الامر وأصبح الوزن المثالى لعملية الذبح وزن 400 لمساعدة الفلاح وتوفير الأموال سواء فى رؤوس الماشية لمضاعفة حجم الإنتاج فى فترات النمو وبداية عمر الحيوان والذى كان الهدف الرئيسى من هذا الأمر ، وهذا المشروع كان يستهدف صغار المربين لمنحهم تمويل لمن يمتلك 10 رؤوس أو أقل وتم ضمه مشروع تحسين السلالات وأصبح من حق الفلاح شراء رؤوس عالية فى الإنتاجية من خلال مشروع البتلو .