الجندى: تنسيقية شباب الأحزاب أثرت الحياة السياسية وأصبحت منصة حوارية وطنية مهمة

بمناسبة مرور ثلاث سنوات

قال النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تمثل بداية تجربة شبابية سياسية بخلفية تعدد حزبي وسياسي في كيان واحد ناجح،مؤكدا أن التنسيقية تعد أحد ثمار تمكين الشباب والرهان عليه في عهد الرئيس السيسي، لافتا إلى أنها أحد المخرجات القيمة والنواتج الإيجابية لمؤتمرات الشباب المصري المتعددة التي نظمتها الدولة.

وأضاف الجندى، في بيان له، أن التجربة التى يمر علي ميلادها ثلاث سنوات، وأثبتت نجاحها على الأرض بمثابة الضوء ونقطة الإنطلاق لصقل قيادات وكوادر سياسية وطنية مخلصة ، وتؤكد على نضج ووعي الشباب المصري إذا تم تأهيله وإعداده ثم منحه الفرصة الحقيقية، وأصبح شباب التنسيقية إضافة حقيقية للحياة السياسية، مشيدا بآداء وحيوية النواب البرلمانيين من أعضاء التنسيقية بمجلسي الشيوخ والنواب تشريعا ورقابيا.

وأكد الجندى،:" نحن أمام تجربة ثرية مختلفة عن كافة الممارسات السياسية الأخرى، ومنصة حوارية وطنية هامة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة، بمنتهى الوضوح، رغم اختلاف الأيديولوجيات، وأنها تجمع شباب من أقصى اليسار لأقصى اليمين على طاولة واحدة للعمل سويا، يجمعهم حب الوطن والعمل من أجله، ليؤكدوا رسالة هامة لمختلف التيارات الفكرية والسياسية، مفادها أنه يمكن العمل والتعاون من أجل هدف أسمى دائما".

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمستوى التدريب والتثقيف والتأهيل السياسي الذي يعتبر أحد أسباب نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طوال الوقت، حيث يحصل الشباب على تدريب وتثقيف سياسى متميز أهلهم بالفعل أن يشاركوا في الحياة السياسية المصرية ويكون لهم دور بارز، موجها لهم الشكر على العديد من المبادرات الوطنية التي تم تنفيذها على أرض الواقع.