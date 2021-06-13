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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط: تطعيم 4 آلاف فرد بـ لقاح كورونا

صدى البلد

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أهمية تجاوب أبناء الجامعة مع الحملة الموسعة التي أطلقها لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا وعدم قصر التطعيم باللقاح على أفراد الأطقم الطبية وتخصيص مقرات طبية داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والتى استفاد منها حتى الآن 3814 فرد تتنوع مواقعهم الوظيفية بين أطقم طبية، وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

وأشاد الجمال بإقبال الطلاب الملحوظ على تسجيل أسمائهم في الحملة والتى من المقرر البدء في مرحلة تطعيم الطلاب خلال الأيام القادمة.

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من جانبه كشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن عدد متلقي اللقاح من الأطقم الطبية يبلغ 2260 فرد ومن أعضاء هيئة التدريس والعاملين 1554 فرد وبلغ العدد الإجمالي لمتلقي لقاح أسترازيتكا الإنجليزى 2664 فرد ، والسينوفارم الصيني 150 .

وأضافت الدكتورة هبه الله جمال راشد مدير إدارة مكافحة العدوى أن الجامعة قد خصصت مقر الحملة الأول في قسم طب علاج الأورام بالمستشفى الجامعي، لحقن أفراد الأطقم الطبية ومتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، كما يعمل المقر الثاني للحملة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس على حقن أفراد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين على أن يتم حقن الطلاب باللقاح فى المقر المخصص لهم فى مستشفى الطلبة.

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