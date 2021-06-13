التضامن تكشف تفاصيل مشروع قانون يسمح للمرأة بالجمع بين معاشين.. فيديو

الجمع بين معاشين

قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على كفالة حقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين بجميع القضايا، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهودها لتلبية مطالب المواطنين.

وأكد مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بذوي الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة أيضا.



وأشار إلى أن الإعاقة بالنسبة للمرأة لا تزول بزواجها، ونحن بصدد قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين أو مع ما يتقاضونه من رواتب، متابعا: "الأحقية فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة بمعني أن تكون المرأة مستحقة للمعاش فتجمع في هذه الحالة بين المعاش والراتب".



وأوضح: "المرأة ذات الإعاقة أو المرأة المتزوجة عموما ليس لها الحق في معاش والدها، وهو ما دفعنا للتفكير في إجراء تعديل تشرعي على مواد القانون بما يسمح للمرأة ذات الإعاقة أن تحصل على ميزة الجمع بين معاشين"، مضيفا: "ندرس طلب إجراء تعديل تشريعي بما يسمح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين".