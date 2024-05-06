شم النسيم.. أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

اعتاد المصريون تناول الفسيخ والرنجة في الأعياد وشم النسيم، ومع ذلك فإن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة عديدة؛ لذا لابد من تجنبها أو عدم الإفراط في تناولها.

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن بعض أضرار الإسراف في تناول الفسيخ والرنجة ما يلي:

• ارتفاع مستويات ضغط الدم: يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

• اضطرابات الجهاز الهضمي: ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والحموضة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة.

• الإصابة بمرض البتيوليزم: وهذا المرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتريا.



وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، وتتمنى لكم عيد سعيد.