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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير صمن خطة الدولة الشاملة لتطوير  المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه. 


تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التى قام بها اليوم وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطى والمنصورية . 


وتابع اللواء أحمد راشد أعمال رفع كفاءة وتجميل منطقة ميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وأعمال دعم القطاع والمواقع والنقاط الجاري العمل بها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب بالإضافة إلى أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، ودعم منظومة و وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير . 


ووجه المحافظ خلال جولته بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري اللائق ورفع كافة المخلفات والرتش نواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير . 


كما تفقد المحافظ منطقة حدائق الاهرام القديمة ووجه برفع كفاءة الأرصفة والتوسع في اعمال التشجير ودراسة توسعة الأرصفة لتحقيق سيوله مرورية بالمنطقة.


وخلال تفقد المنطقة المحصورة بين ميدان الرمايه وطريق كفر غطاطى أسفل الطريق الدائري وجه المحافظ بإقامة اسوار علي أحد الأراضى الفضاء ورفع كفاءة وترميم الأرصفة حتى مطلع الطريق الدائرى وتغطية مهمات الانارة والكهرباء  من أسلاك وكابلات .


وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.


ووجه المحافظ خلال الجولة  بسرعة استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة أعمال التطوير الذي تشهده المنطقة.


رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد  وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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