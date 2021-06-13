هو العمر إيه غير ليلة زي الليلة.. أول تعليق من بسنت شوقي بعد زفافها على محمد فراج.. شاهد

شاركت بسنت شوقي، جمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو من الحفل برفقة زوجها الفنان محمد فراج وعلقت " هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة ✨A small recap of our "Katb Ketab" day"



واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما الجمعة الماضية في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما بعد تأجيل عدة مرات بسبب مشاركة فراج في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن" واللذين تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.