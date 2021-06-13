نضال الشافعي في جاردن سيتي بسبب «أولاد زهرة»

يتوجه الفنانون نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وشريف الغريب، وعدد آخر من النجوم، إلى منطقة جاردن سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، لتصوير أولى مشاهد فيلم «أولاد زهرة»، للمخرج معتز حسام.



وكان تصوير فيلم «أولاد زهرة»، انطلق تصويره يوم الخميس الماضي، على أسطح عمارات جاردن سيتي، ومن المُقرر الانتهاء من تصويره بشكلٍ نهائي قريبا.



الفيلم يدور حول التمسك بالأصول والجذور، من خلال أسرة مصرية، تحاول «وفاء» الشقيقة الكبرى التي تحاول جاهدة طوال الوقت الحفاظ على أشقائها وانتماءهم لأرضهم وبلدهم ولقريتهم، فمن بين أشقاءها، شاب صغير من متلازمة دوان يبلغ من العمر 15 عامًا.



فيلم «أولاد زهرة» من بطولة نضال الشافعي، وداليا مصطفى، ومصطفى أبو سريع، وهالة فاخر، وجمال فؤاد، ومحمد درويش، وشريف الغريب، ومريم بحراوي، وإسراء رخا، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج معتز حسام، ومخرج منفذ جمال شاكر، ومدير تصوير مارك عوني، وتصوير فوتوغرافي جاد عبد ربه وإشراف عام شريف الغريب.