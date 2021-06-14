تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن أجرى أمس الأحد، اتصالا مع لابيد حيث هنأه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتوليه منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وبحث بلينكن ولابيد، حسب البيان، "تمسك الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وأهمية وقف الأعمال القتالية وفرص تعميق وتعزيز تطبيع العلاقات الدبلوماسية، والتهديد النابع عن إيران والألويات الإقليمية الأخرى".

وأشار الطرفان إلى "الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، فيما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "يتطلع إلى الترحيب بنظيره الإسرائيلي في واشنطن في أقرب وقت، بينما تعمل حكومتا البلدين على بناء علاقات أكثر متانة".

وعرضت وسائل اعلام اسرائيلية، رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لأول مرة منذ توليه الحكم في أطول فترة لرئاسة حكومة تل أيب طيلة 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست، عقب خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب رئيس حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت بدلا منه.

ومنح أغلبية اعضاء الكنيست، مساء اليوم الأحد، الثقة لـ بينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.

ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح خليفته الجديد نافتالي بينيت، ويتجنب مصافحة شريكه في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد.

ورصدت نتنياهو وهو يجلس على مقعد رئيس المعارضة وسط حالة من الصدمة والحسرة.