لسرقة ذهبها.. تأجيل محاكمة زوج وزوجته قتلا سيدة فى بولاق الدكرور

قررت الدائرة الـ 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، بتأجيل محاكمة مبيض محارة وزوجته، لاتهامهما بقتل ربة منزل صاحبة المنزل اللذين يسكنان به فى منطقة بولاق الدكرور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي عبد الخالق، وبسام فاروق عنتر، وامانة سر محمد عوض محمد، وأيمن محمد عثمان.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 2710 لسنة 2020 جنايات بولاق الدكروم، والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 حصر تحقیق حوادث جنوب الجيرة والمتهم فيه كل من ملاك ر س ع "محبوس"، و35 سنة - مبيض محارة، وزوجته صباح إ س ع "محبوسة"، 31 سنة - ربة منزل، ومصطفى ي إ ح، "مخلى سبيله"، ٥٣ سنه – مالك حانوت للمصوغات الذهبية، ورضا ع م إ " مخلى سبيله "، 50 سنه - مالك حانوت للمصوغات الذهبية، ونخنج ر إ ا، " مخلى سبيله"، ٢٢سنة - بائع بحانوت للمصوغات الذهبية، ومحمد غ م ا، " مخلى سبيله"، ٢٠سنة - بائع بحانوت للمصوغات الذهبية، إلى المحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين الاول والثاني بأنهم ۲۰۱۹/۱۲/۱۹ بدائرة قسم شرطة "بولاق الدكروم محافظة الجيزة، قتلا المجني عليها فوزية ف ف ع عمداً مع سبـق الإصـرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منها وازهاق روحها وأعدا مخططاً أحكما دقائقه أنفذوه مستغلين أنستها لمجلسهما لقرابتهم بها ووحدتها بمسكنها دون أنيس فتوجها إليها زاعمين زيارتها وإستجلبا زجاجة من العصير دسا بها مسحوق لعقار منوم أسقوه لها حتى خارت قواها وقاما بالضغط على عنقها كاتمين لأنفاسها وكبلا يديها بقدميها وثاق بجبل وأشهر الأول سلاحاً أبيض "مطواه" ووجها عدة ضربات أصابت جبهتها وعنقها حتى أيقنا أن فاضت روحها إلى بارئها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما سرقا المتهمان المصوغات الذهبية والهاتف الجوال والمملوكين للمجنى عليها سالفة الذكر ، وكان ذلك من داخل مسكنها ليلا حال كون الأول حاملا سلاحاً أبيض عقب إتمامهما جرء هما محل الإتهام السابق.

وكان وقد إمرتبطت تلك الجنابة يجنحة إذ أنه وفي ذات الترمان والمكان) ذلك على النحو

واسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى السادس اتهامات إخفاء المشغولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها والتي إبتاعها كل منهـم حال كونهـم على علـم كونها من متحصلات جنحة سرقه،

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول: بأحراز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال ) بدون ترخيص.

بنــاء عليـه يكون المتهمين إرتكبوا الجنـايـة وجـنحـة أمن دولـة طوارئ المعاقب عليهما بالمواد 44 مكرما/۱ ، 230، 231، 234/2، 316 مكرر (ثاثاً)/ثالثاً ، 317 / أولاً ، رابعاً ، خامساً من قانون العقوبات، والمواد 1/1، ٢٥مكررا/١ من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤المعدل بالقانون رقم 165 لسنه ١٩٨١ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم ( 5) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧.



وشهد شقيق المجني عليها شوقی فا ف ع، بانه بتوجهه إلى مسكن شقيقته المجنى عليها لزيارتها وما أن بلغ العين محل سكنها طرق بابها مراراً وتكرارا ولم تستجب له واشتم رائحة كريهه تنبعث من داخل مسكنها فأبلغ الشرطة على القور بذلك فحضروا إليه وقاموا بفتح باب العين محل سكنها والتي استبان له انذاك باحكام وغلق بابها وأحاطوه علما بمقتل شقيقته وسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها الجوال.

وشهد محمد سعيد محمد الجوهري، 35 سنة - رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه الإخطار بالواقعة من الشاهد الأول مفاده من أنه وحال تردده على مسكن شقيقته المجنى عليها إشتم رائحة كريهه تنبعث من داخل العين محل سكنها فتوجه على الفور إلى العين محل الإخطار رفقة المبلغ وبالوصـول تبين له صـحة إنبعاث رائحة كريهة من داخل العين محل سكن شـقيقة المبلغ وبعد الإذن له بالدلوف إلى داخلها تبين له أن باب العين محكم غلقه باستخدام المفتاح الخاص بالعين والمجنى عليها مسجاه أرضـاً على ظهرها على أعتاب غرفتها مكبلة الأيدى والأرجل ومكمم فيهها ومصابة بجرح قطعى بجبهتها وتبين له بعثرة بالدلفة الوسطى لدولاب غرفة النوم الرئيسية،.

وأضاف وبإجرائه التحريات السرية حول الواقعة تمكن من التوصل إلى كون المتهمين الأول والثانية – زوجة الأول - مرتكبى الواقعة على إثر مرومرهما بضائقة مالية ورغبة الأول في السفر للخارج بحثاً عن مصدر للرزق وعدم تمكنه مادياً بتحمل أعباء السفر المادية الأمر الذي إنتهى بهما إلى أن إختمرت لديهما عقيدة إزهاق روح المجنى عليها توفيراً لنفقاتهـم اللازمة لعلمهما الكامل بملائتها المالية لما يربطهما بها من صـلة قرابة وذلك من خلال سـرقة مصـوغاتها الذهبية وقد أنفذا مخططهما بأن إبتاعا زجاجة عصير قاما على خلط محتواها بعقار منوم أضـافوه إلى محتوى الزجاجة وما أن إلتقو بها حتى قدما لها تلك الرجاج فإحتسـت البعض منها وما أن بدأت في فقدانها الوعى حتى وقف الأول من خلفها وقيد جيدها ولف زراعه دائرياً حولها وقام بسحبها إلى أعتاب غرفتها وأسقطها على ظهرها أرضاً ضاغطا وزوجته يدويا بشـده على عنقها وكمما فاهها بغطائين للرأس أولهما بفاهها وثانيهما احكم ربطه حول عنقها واستخرج سلاحه الأبيض "مطواه قرن غزال"، ووجه لها عدة طعنات استقرت بجبهتها وعنقها من الامام وما أن ايقنا بمفارقتها للحياة سلبا مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال وكبلا معصميها بحبل ممتد إلى قدميها وغادرا العين محل ارتكابهما الواقعة غلقا لبابها بمفتاحها، وما أن أتما الواقعة مستولين على المصوغات الذهبية قاموا بتصريف البعض منها لدى المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ؛ ونفاذاً لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما وضبط بحوزتهما بعض المشغولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها وهاتفها الجوال والمبلغ المالي، وأرشدا عن متاجر المصوغات الذهبية محل تصريفها باقى المسروقات.

وباستجواب المتهم ملاك ر س أقرن بارتكابه الواقعة بتوجهه رفقة زوجته صباح إ س إلى مسكن المجنى عليها بعدما إبتاعا زجاجة عصير قاما على خلط محتواها بعقار أزرق اللون أفاد مسماه NIGHT CALM" ، وقاما على غسله لإزالة لونه وطحنه على هيئة مسحوق واضافوه إلى محتوى الزجاجة بذات نسبتها لعدم إفتضاح أمرهما وما أن التقو بها حتى قدما لها تلك الزجاجة فإحتست بعض منها يقرب من نصفها، وما أن بدأت في فقدانها الوعي حتى وقف من خلفها وقيد جيدها بأن لف زراعه دائريا حولها وقام بسحبها إلى أعتاب غرفتها وأسقطها على ظهرها أرضاً ضاغطاً وزوجته يدوياً بشده على عنقها وكمما فاهها بغطائين للرأس أولهما بفاهها وثانيهما أحكـم ربطه دائرياً حول عنقها وإستخرج سلاحه الأبيض "مطواه قرن غزال" ووجه لها عدة طعنات إستقرت بجبهتها وعنقها من الأمام وأثناء ذلك نزفت يده اليمنى دما تناثرت نقاطه أرضاً وما أن أيقنا بمفارقتها للحياه كبلا معصميها يبحبل يمتد إلى قدميها وسلبا مشغولاتها الذهبية وهاتفها الجوال وغادرا العين محل إرتكابهما الواقعة.

وباستجواب المتهمة صباح إ س، أقـرت بارتكابها الواقعة على نحو يتفق مجملا ما ثبت باستجواب زوجها المتهـم /ملاك ر س.