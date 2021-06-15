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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا يفاجئ محمد صلاح بـ تورته للاحتفال بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفل أحمد حسن “كوكا”، لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، بعيد ميلاد صديقه، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أثناء قضاء عطلته الصيفية بمصر. 
 

ونشر كوكا عبر “ستوري” حسابع على “إنستجرام”، فيديو له وهو يفاجى صلاح بتورته، في أثناء تواجدهما بأحد المطاعم، وعلق عليه “كل سنة وأنت طيب يا أخي”.

وفي سياق آخر، قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن انضمام المحترفين خارج مصر إلى الفريق في بطولة أولمبياد طوكيو 2020؛ في يد أنديتهم، موضحًا: "خاطبنا ليفربول؛ من أجل ضم محمد صلاح، وحتى الآن لم يصلنا الجواب النهائي بشأنه .. لحد دلوقتي مجلناش رفض".
 

وأضاف غريب- في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"-: "لم أتواصل مع محمد صلاح، وأنتظر موافقة الأندية الأجنبية على مشاركة لاعبيها مع المنتخب الأولمبي، وحتى الآن لم أطلب من أي لاعب فوق السن الانضمام إلى الفريق سوى صلاح، فبعض الأندية مرتبطة بمباريات مثل الأهلي والزمالك، وسننتظر حتى يوم 30 يونيو". 
 

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي: "حصرنا احتياجاتنا في 8 أسماء، وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وأيمن أشرف ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد حجازي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وتريزيجيه كان في الحسابات قبل أن يصاب بالرباط الصليبي، وننتظر حتى يوم 30 يونيو لاختيار اللاعبين الـ3".
 

واستطرد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي: "كل هؤلاء اللاعبين جاهزون لتمثيل المنتخب الوطني، فالأولمبياد هي ثاني أهم حدث كروي بعد بطولة كأس العالم، تمثيل مصر فيها شرف للجميع".

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الزمالك محمد النني ليفربول الانجليزي أولمبياكوس احمد حسن كوكا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أولمبياد طوكيو 2020 عيد ميلاد محمد صلاح

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